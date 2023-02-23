5 أسهم تستحوذ على 68 % من سيولة سوق دبي

المصدر: دبي- محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على 68% من سيولة السوق، وهي: «إعمار العقارية»، «الإمارات دبي الوطني»، «مصرف عجمان»، «أملاك للتمويل»، وبنك دبي الإسلامي.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3426.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 306.35 ملايين درهم.

وارتفع سهم «دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان» بنسبة 2.31%، عند 0.839 درهم، وزاد شعاع 2.1% مغلقاً عند 0.388 درهم، وصعد مصرف عجمان 1.78% عند 1.14 درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.55 مليار درهم، بحجم تداولات 337.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 19 ألف صفقة، في جلسة الأربعاء.

سوق أبوظبي

كما أغلق أيضاً مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9793.48 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها الإجمالية 1.25 مليار درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الجرافات البحرية 2.67%، وأدنوك للحفر 1.67%، وأبوظبي الأول 0.43%.

نشاط

وتشهد أسواق المال المحلية نشاطاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، وسط زيادة كبيرة في قيم وأحجام التداولات والصفقات المنفذة في مؤشر على جاذبيتها الاستثمارية، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، في ظل وجود العديد من الإدراجات المرتقبة الجديدة، إضافة إلى قوة ومتانة الأسس الاقتصادية للدولة.

طروحات

وكانت الطروحات الجديدة داعماً رئيساً لنشاط الأسواق العام الماضي، ومن أبرزها الطرح الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في سوق دبي المالي، كأكبر طرح على الإطلاق في الإمارات، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022، إضافة إلى طرح شركة «بروج»، الذي بات أكبر طرح أولي في تاريخ سوق أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أسهم في تعزيز نشاط الأسواق، بالإضافة إلى طروحات أخرى، مثل «تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«موانئ أبوظبي» و«إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ» و«إنفيكتوس للاستثمار»، بالإضافة إلى شركة «سالك».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز