وزير الزراعة الليتواني: «جلفود» يعزز سمعة دبي مركزاً عالمياً للأغذية والمشروبات

المصدر: دبي - البيان

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أكد كوستوتيس نافيكاس وزير الزراعة الليتواني أن معرض جلفود 2023 يعزز سمعة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للأغذية والمشروبات، كما يدعم مكانة دولة الإمارات في ريادة مسيرة تحول القطاع وجهود معالجة الأزمات التي يواجهها عالمياً. ويشهد جناح جمهورية ليتوانيا في المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار ورجال الأعمال ورؤساء الشركات والهيئات الحكومية والخاصة للاطلاع على المنتجات الغذائية المتطورة.

واستقبل الوزير أمس العديد من كبار المسؤولين والمختصين ورجال الأعمال في الجناح الوطني لبلاده في معرض جلفود 2023.

وقال: أجرينا العديد من اللقاءات الإيجابية في المعرض الذي يعد الفعالية الأكبر من نوعها في العالم لتوريد الأغذية، مؤكداً أن مشاركة بلاده سوف تفتح المزيد من الآفاق والفرص أمام المنتجات الغذائية الليتوانية إلى أسواق المنطقة الخليجية والعربية والعالم.

وأشاد بجهود منظمي معرض جلفود لأهميته في تعزيز التعاون بين مجتمعات الأطعمة والمشروبات في العالم معتمداً شعار الإبداع والتغيير، ليمثّل مركزاً لتوجهات القطاع وقوةً عالميةً في مجال التوريد.

يتضمن الجناح المنتجات الرائدة لعشرات الشركات الليتوانية في مجال الصناعات الغذائية التي توظف أحدث التقنيات في الزراعة والإنتاج والتعبئة والتغليف والتصدير للأسواق الخليجية والدولية.

من جهة أخرى شارك الوفد الليتواني ظهر أمس في مؤتمر «Inspire» المصاحب لمعرض جلفود 2023 بحضور كوستوتيس نافيكاس والدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات، لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا؛ وشروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا بدولة الإمارات.

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