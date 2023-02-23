عمومية «الإمارات الإسلامي»: عدم توزيع أرباح

المصدر: دبي ـ البيان

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عقد «الإمارات الإسلامي»، الاجتماع السنوي السابع والأربعين لجمعيته العمومية أمس. وجرت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.

وقدم هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقال هشام عبدالله القاسم: «يسرّنا الإعلان عن تحقيق الإمارات الإسلامي أعلى صافي أرباح على الإطلاق في عام 2022، بلغ 1.24 مليار درهم، بزيادة 51 % عن عام 2021. الأمر الذي يجسد نجاحاً لافتاً في سوق شديد التنافسية، ويؤكد امتلاكنا منظومة تشغيلية مبتكرة ومرنة تتيح لنا امتلاك مكانة ريادية على صعيد الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية». وأضاف: في ظل الإقبال المتزايد على مزايا التمويل الإسلامي الذي نشهده حالياً، نلتزم في الإمارات الإسلامي بالعمل لدفع قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية خلال عام 2023، ومواصلة طرح المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

القرارات الخاصة

الموافقة على تفويض المصرف لـ:

- القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بالدولار الأمريكي بمبلغ 2.500.000.000 دولار (برنامج الصكوك).

- تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى قدره 2.500.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى) بالإضافة إلى برنامج الصكوك، («البرامج الجديدة»، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ«البرامج») والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛

- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ وبحد أقصى قدره 2.500.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات.

- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره 2.500.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى).

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