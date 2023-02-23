«الصير مارين» تستحوذ على ناقلة غاز مقابل 331 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، وهي شركة عالمية تعمل في العديد من القطاعات البحرية وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن استحواذها على ناقلة غاز مقابل 331 مليون درهم ضمن خطط توسيع أسطولها الضخم بسرعة، فضلاً عن تواجدها في سوق نقل الغاز، حيث تضم الشركة الديناميكية الآن 15 ناقلة وتبلغ قيمتها الإجمالية 2.75 مليار درهم.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: «نستكشف حاليًا فرصة الحصول على سفينتي غاز إضافيتين في الأشهر الستة المقبلة، ونعمل بشكل استباقي على ضمان استمرار توسع خدماتنا في مختلف الصناعات الحيوية».

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