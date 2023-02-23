«لوموند»: دبي أرض اللا مستحيل

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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وصفت صحيفة «لوموند» الفرنسية دبي بأنها «أرض التحديات واللا مستحيل»، حيث يمكن في دبي تحقيق كل شيء. وذكرت الصحيفة أن الإبداع والابتكار في دبي لا يقتصران على الاقتصاد، التقنية، العمارة والفنون، فحسب، بل إنما يمتدان أيضاً ليشملا المطاعم، وما تقدمه إلى روادها من طعام ومن فنون الطهي.

ونشرت الصحيفة تقريراً عن المطاعم في دبي، ذكرت فيه أن ديناميكية دبي التي لا تكاد تُخطئها العين نجحت على مدار السنوات الأخيرة في استقطاب جيل جديد من أصحاب المطاعم المُلهَمين، الذين باتوا اليوم رواداً لمشهد طهو يتسم بالمسؤولية وأيضاً بالاستمرارية.

وذكر التقرير أن شهر يونيو الماضي شهد حدثاً يُعد بمثابة دليل جديد يؤكد تنافسية دبي العالمية في قطاع المطاعم، وهو إطلاق أول دليل خاص بمطاعم دبي، ضمن «دليل ميشلان» العالمي لتصنيف المطاعم باستخدام النجوم، حيث تضمن الدليل الخاص بدبي 69 مطعماً من أرقى مطاعم الإمارة. وأضاف التقرير أن ثمة دليلاً آخر يتمثل في اختيار عشاق الطعام الشهي حول العالم لدبي كرابع أفضل وجهة على مستوى العالم للطعام، وذلك بحسب جوائز «تريب أدفايزور» الشهيرة لخيارات وتفضيلات المسافرين، لعام 2022.

وأوضح التقرير أن دبي ملتزمة بمسار الاستقلالية الغذائية، وهو ما يقودها إلى تطوير شبكة واسعة من المنتجين للمواد الغذائية العضوية المتنوعة، وأيضاً المزارع العمودية. وأضاف تقرير «لوموند» أن العديد من كبار الطهاة العالميين المبدعين يقصدون دبي كوجهة دائمة لهم للعيش والعمل، وافتتحوا بالفعل مطاعمهم العالمية الفاخرة بها، الأمر الذي عزز مكانتها كنقطة انطلاق للمطاعم ولكبار الطهاة العالميين، ووجهة رئيسية لهم ينتقلون منها صوب المزيد من النجاح والانتشار العالمي.

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