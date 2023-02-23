توقع نمو سوق المدفوعات في الإمارات 18.3 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، إطلاق «إعادة تصور المدفوعات» re:Imagine Payments، منصة لمساعدة أصحاب الأعمال التجارية وجميع المهتمين بالمدفوعات الرقمية على زيادة معلوماتهم وخبرتهم في هذا المجال. وتتضمن المنصة سلسلة من الفعاليات وإطلاق التقارير، بما فيها جلسات حوارية وندوات عبر الإنترنت.

ويشكل تقرير «آفاق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أول منشورات المنصة، حيث يوفر تحليلات دقيقة حول توجهات الدفع الرقمي في الإمارات والسعودية ومصر. وأشرف على إعداد التقرير، الذي تم إطلاقه برعاية أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، يورومونيتور إنترناشيونال وسيكث فاكتور الاستشارية.

وتُظهر الأبحاث في إطار تحليل التقدم الذي أحرزته المدفوعات الرقمية في القطاعات الرئيسية توقعات بزيادة سوق المدفوعات بين عامي 2021 و2023 بمعدل سنوي مركب يبلغ 18.3% في الإمارات. وأظهرت النتائج وجود نقلة نوعية في الدفع الفوري في الإمارات، وأشار 20% من المشاركين في الإمارات إلى تراجع استخدام النقد.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «توفر أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خبرتها العالمية والتحليلات المحلية الدقيقة لتعزيز الابتكار النافع في مختلف مجالات أعمالها. وتتميز المنطقة بإمكانيات كبيرة، إذ من المتوقع أن يتضاعف حجم قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات والسعودية ومصر في عام 2023».

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