خبراء: دبي مركز عالمي لانطلاق الشركات الناشئة نحو العالمية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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انطلقت في مدينة دبي للإنترنت أمس، فعاليات الدورة الحادية عشرة من مؤتمر «ستيب» في دبي، بمشاركة أكثر من 400 شركة عالمية وتقنية ناشئة، ونحو 7000 زائر مسجّل من روّاد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المواهب. وأكد خبراء ومؤسسو شركات ناشئة على هامش الحدث أن دبي تمكنت من ترسيخ نفسها كمركز عالمي لانطلاق الشركات الناشئة نحو العالمية.

وتوزعت الشركات المشاركة في «ستيب» على 6 مسارات هي فينتك والمستقبل، الساحة الرقمية، الشركات الناشئة، مسابقة التمويل، الشركات الناشئة وورش العمل، بالإضافة إلى مسار الأرض الذي ضم مشاريع ناشئة تضع في صلب اهتمامها تحقيق هدف أو أكثر من «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري: «لطالما شكّلت ريادة الأعمال والابتكار أولوية في رؤية قيادتنا الرشيدة، امتداداً لنهج وقيم آبائنا المؤسسين. وها نحن نشهد منذ اليوم الأول من مؤتمر ستيب 2023 مستوى لا يُضاهى من المشاركات القوية والمبتكرة، حيث اجتمع العديد من أبرز الشركات الناشئة ونخبة من الخبراء والمستثمرين وغيرهم تحت سقف واحد في مدينة دبي للإنترنت، ليرسموا معاً ملامح منظومة ريادة الأعمال سريعة النمو في دبي ودولة الإمارات حاضراً ومستقبلاً. ويؤكد مؤتمر «ستيب» مكانته الرائدة في تسليط الضوء على رواد الأعمال والمبتكرين من دبي والمنطقة على النطاق العالمي».

عوامل ازدهار

وأكد مشاركون في التجمّع التكنولوجي الرائد للشركات الناشئة أن دبي تحولت بفضل الدعم الحكومي الكبير للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال إلى أحد أهم مراكز الشركات الناشئة في العالم، إلى جانب مراكز عالمية رائدة مثل وادي السيليكون ونيويورك ولندن وسنغافورة، مشيرين إلى أن الإمارة وفرت جميع عوامل ازدهار الشركات الناشئة مثل الوصول إلى التمويل والمواهب والبنية التحتية والنظام البيئي الداعم، بالإضافة إلى مرونة التشريعات، خصوصاً بعد جائحة «كورونا».

وصرح رئيس ستيب التنفيذي راي درغام قائلاً: «يسعدني أن اليوم قد حان لإطلاق الدورة الحادية عشرة من مؤتمر ستيب ولجمع قطاع التكنولوجيا ككل من أجل مناقشة أحدث الاتجاهات المستقبلية والتشاور بشأنها. نقوم بالتركيز على ستة مسارات ونستطلع كيفية تطورها وتأثيرها على المستقبل. وهي تشمل مسار إطلاق المشاريع، ومسار التكنولوجيا المالية، ومسار الابتكارات المستقبلية، ومسار الحلول الرقمية، ومسار الأرض، ومسار الرفاهية. ونحن نتطلع إلى استكشاف المستقبل الريترو والديناميكية بين تكنولوجيات الماضي والمستقبل في المؤتمر والتي تساعدنا على تمهيد الطريق لما هو آتٍ في المرحلة القادمة».

وأكد أحمد الوزان مدير عام ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة تاب للمدفوعات في الإمارات، تفاؤله ببنية الدفع الإلكتروني في الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى أن بيئة المدفوعات الإلكترونية وصلت إلى مرحلة متقدمة وتحقق نمو قوي وصل العام الماضي إلى ما يقارب 20 % في منطقة الخليج. وأضاف: هناك فرص كبيرة للنمو في فضاء المدفوعات الإلكترونية، ونعتقد أن توحيد معايير وضوابط الدفع الإلكتروني سيسهم كثيراً في تعزيز أنشطة الشركات الناشئة في المنطقة ويدعم توسعها في أسواق جديدة عالمية».

وأكدت ميديا نوتشينتيني مؤسسة شركة «سي3»، أن الشركة التي تأسست بدبي قبل 10 سنوات تمكنت من تسريع نمو أكثر من 230 شركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها حوالي 30 % في الإمارات، وذلك خلال عدد من الرعاة والبنوك، مشيرة إلى أن الشركة تهدف إلى دعم الشركات القادرة على إحداث تأثير ملموس في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري. وأضافت: «تمكن خريجونا من جمع أكثر من 300 مليون دولار من أكثر من 150 صندوق استثمار، ونعتقد أن دبي مكان رائع لتأسيس وتوسع الشركات الناشئة، خصوصاً أن الإمارة تمكنت من نشر ثقافة الاستثمار بالشركات الناشئة بنجاح. واليوم لم تعد الشركات التي ترّكز على الاستدامة أقل تحقيقاً للأرباح، وذلك بفضل انتشار الوعي بشكل كبير حيال قضايا الاستدامة، خصوصاً في الإمارات».

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