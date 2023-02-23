«إمباور» تزود «دبي الملاحية» بطاقة تبريد تتجاوز 63 ألف طن

المصدر: دبي- البيان

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وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، ومدينة دبي الملاحية، اتفاقية لتزويد مشروع «مدينة دبي الملاحية»، بطاقة تبريد تتجاوز 63 ألف طن تبريد. وقع الاتفاقية سلطان بن سليّم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، وأحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور». والاتفاقية هي الأولى بعد الإدراج الناجح لـ«إمباور» في سوق دبي المالي. وأعلنت «إمباور» أنها ستستثمر 450 مليون درهم لتأمين احتياجات أكثر من 43 مبنى في «مدينة دبي الملاحية»، بخدمات تبريد المناطق على مرحلتين، وعبر محطتين موجودتين داخل دبي الملاحية، وتعملان بأنظمة مبتكرة، ونموذج عمل متطور ومستدام. وتتيح المرحلة الأولى تزويد 27 مبنى، بطاقة تبريد تتجاوز 28 ألف طن تبريد. أما المرحلة الثانية، فتشمل تزويد 16 مبنى بطاقة 35 ألف طن تبريد.

وقال أحمد بن شعفار: تسعدنا الشراكة في تطوير مشروع «مدينة دبي الملاحية»، وتزويده بأنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، التي تقدم وفورات في التكلفة بنسبة تصل إلى 50 %، وتسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، مقارنة مع استخدام وسائل التبريد الأخرى.

تنمية مستدامة

وقال سلطان بن سليّم، يسعدنا التعاون مع «إمباور»، لتزويد «دبي الملاحية» بأنظمة تبريد المناطق بمواصفات مستدامة وصديقة للبيئة. حيث إن علاقتنا مع الشركة تساعدنا في ترجمة التزامنا إزاء معايير المباني الخضراء في دبي، ودعم التوجه البيئي، وأهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

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