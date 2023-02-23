طيران الإمارات: تدوير 500 ألف كيلوغرام من البلاستيك والزجاج في 2022

المصدر: دبي - البيان

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قامت طيران الإمارات بإعادة تدوير أكثر من 500 ألف كيلوغرام من البلاستيك والزجاج في عام 2022 بجمع القوارير على متن الطائرة لإعادة تصنيعها واستخدامها مواد أولية لمنتجات جديدة. وتعادل هذه الكمية تقريباً وزن طائرة الإمارات A380 بكامل حمولتها.

ويعكف أعضاء طاقم طيران الإمارات، عند وصول كل رحلة إلى مطار دبي، على فصل القوارير الزجاجية والبلاستيكية قبل إرسالها إلى مصنع إعادة التدوير في دبي. وتفصل القوارير الزجاجية حسب ألوانها، وتسحق ثم يُرسل الزجاج الجاهز لإعادة الصهر إلى مصنّعي الزجاج بالإمارات ويخلط بالمواد الأولية لإنتاج قوارير جديدة.

وتنظف القوارير البلاستيكية وتُقطّع إلى شرائح ثُم تُصهر إلى حبيبات، وتُرسل إلى الشركات المصنّعة لإنتاج أدوات بلاستيكية أخرى. وبذلك تُحوّل طيران الإمارات و«الإمارات لتموين الطائرات» آلاف الكيلوغرامات من الزجاج والبلاستيك بعيداً عن مكب النفايات كل عام.

وجاءت مبادرة إعادة تدوير المخلفات الزجاجية والبلاستيكية على متن الطائرة من طاقم طيران الإمارات المهتمين بالبيئة في 2019، وذلك في ندوات وأحداث منتظمة، تمنحهم منصة لمشاركة التعليقات وتشجيعهم على مشاركة الأفكار المبتكرة مع الإدارات الرئيسة. وجرى قبول الاقتراح واعتماده وتنفيذه في غضون أسابيع. وهناك العديد من المبادرات الأخرى لإعادة استخدام البلاستيك أو استخدام المواد المستدامة حيثما أمكن ذلك.

بطانيات مستدامة

وتقدم طيران الإمارات لركاب الدرجة السياحية في الرحلات الطويلة، منذ 6 سنوات، بطانيات مستدامة مصنوعة من قوارير بلاستيكية. وتصنع كل بطانية من 28 قارورة بلاستيكية معاداً تدويرها، فتقطع القوارير إلى رقائق قبل تحويلها إلى خيوط مادة لها خصائص الصوف، لتنسج لإنتاج البطانيات. واستخدمت طيران الإمارات على مدار السنوات الست منذ إطلاق المبادرة 95 مليون قارورة بلاستيكية كانت ستذهب إلى مكب النفايات. ويقلل التصنيع، باستخدام البولي إيثيلين تيريفثاليت المعاد تدويره، انبعاثات الطاقة بنحو 70%، في إطار أكبر برنامج شامل مستدام لتصنيع البطانيات المستخدمة في الطائرات.

دمى الأطفال

وتُصنع حقائب الدمى ومجموعات مستلزمات الراحة والألعاب المصنوعة من القطيفة الناعمة التي تقدم للمسافرين الصغار في الرحلات، من القوارير البلاستيكية المعاد تدويرها وغيرها من المواد المستدامة. وتُصمم حقائب الوسط وحقائب الظهر وأكياس الوقاية من المطر حسب الفئات العمرية، وتُصنع من خيوط زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100%. وتُصنع الحقيبة من 5.5 قوارير بلاستيكية معاد تدويرها، وكل كيس واقٍ من المطر مصنوع من 7 قوارير وتستخدم طيران الإمارات في صنع حقائب الأطفال 8 ملايين قارورة بلاستيكية كانت ستلقى في مكب النفايات. أدوات الراحة

وتقدم طيران الإمارات لركاب الدرجتين السياحية الممتازة والسياحية حقيبة أدوات الراحة مجاناً في الرحلات الطويلة. وأكياس الحقائب قابلة لإعادة الاستخدام ومصنوعة من ورق كرافت قابل للغسل مع تشكيلات فنية مطبوعة بحبر غير سام يدخل في تركيبته فول الصويا. وتتضمن المحتويات مجموعة مختارة من أساسات السفر مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، وتشمل فرشاة أسنان من مزيج من قش القمح والبلاستيك، وجوارب وأغطية عيون من بلاستيك معاد تدويره كما أن أغلفة فرشاة ومعجون الأسنان والجوارب وأغطية العيون مصنوعة بنسبة 90% من ورق الأرز.

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