منتدى الأعمال الإماراتي الرواندي يشهد توقيع 3 اتفاقيات

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تكلل منتدى الأعمال الإماراتي الرواندي، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، ونظمه اتحاد غرف الإمارات، بتوقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

وتمثلت الاتفاقية الأولى، التي جمعت بين اتحاد الأعمال الرواندي، واتحاد غرف الإمارات، في العمل على إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي رواندي سيضم رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين، ويكون الجهة التي تمثلهم.

وجمعت مذكرة التفاهم الثانية بين غرفة الشارقة، واتحاد رجال الأعمال الرواندي، والثالثة بين مجلس سيدات أعمال الإمارات، واتحاد رجال الأعمال الرواندي، ونصتا على تعزيز تبادل المعلومات والوفود التجارية بين الجانبين.

حضر المنتدى الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهزاع القحطاني، سفير الدولة لدى رواندا، وإيمانويل هاتيجيكا، سفير جمهورية رواندا لدى الإمارات، ووليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، والمهندسة فريدة العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، ومحمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وراشد الطنيجي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، مع أكثر من 100 ممثل عن مجتمعي الأعمال الإماراتي والرواندي.

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