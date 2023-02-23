«العالمية للألمنيوم» تبحث مع «الطاقة النووية» مستقبل الطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت الإمارات العالمية للألمنيوم، محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في موقع الشركة في الطويلة بأبوظبي.

وكان في الاستقبال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم وعدد من المسؤولين التنفيذيين، حيث ناقش الجانبان دور الشركتين في تعزيز مستقبل الطاقة النظيفة في الإمارات.

وتطبق الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرة استراتيجية بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ودوبال القابضة وشركة مياه وكهرباء الإمارات لبيع أصول الطاقة التابعة لها التي تعمل بالغاز والحصول على الكهرباء اللازمة لعملياتها من الشبكة، بحيث تتضمن نسبة متزايدة من الطاقة النظيفة، مما يجعل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر عميل لدى شركة مياه وكهرباء الإمارات.

محطات براكة

وتعتبر محطات براكة للطاقة النووية التي تطورها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أكبر مصدر للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات والعالم العربي، حيث تم تشغيل اثنتين من المحطات الأربع على نحو تجاري وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1400 ميغاواط، فيما تستعد المحطة الثالثة للتشغيل التجاري أيضاً، في وقت وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز. وتعتبر الطاقة النووية مصدراً أساسياً للطاقة الكهربائية، حيث تولد كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الساعة من دون انبعاثات كربونية.

وقال محمد الحمادي: توفر محطات براكة للطاقة النووية كميات وفيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، ما يسهم في خفض انبعاثاتها الكربونية على مدار الأعوام العديدة المقبلة. ولا سيما أن الطاقة النووية تقوم بدور محوري في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، باعتبارها المصدر الوحيد للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية التي توفر كهرباء الحمل الأساسي على مدار الساعة. ويمكن للشركات المحلية الرائدة في القطاع الصناعي - مثل الإمارات العالمية للألمنيوم - التي تتطلع إلى خفض البصمة الكربونية لعملياتها الاعتماد على الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة.

وقال عبد الناصر بن كلبان: الانتقال إلى الطاقة النظيفة خطوة مهمة نحو طريق الحياد الكربوني الذي نسعى إليه في الإمارات العالمية للألمنيوم. وتماشياً مع رؤية دولتنا وقيادتنا الحكيمة، كنا من أوائل الشركات التي تعتمد على الطاقة الشمسية لإنتاج الألمنيوم، ونتطلع إلى تصنيع الألمنيوم منخفض الكربون بالاعتماد على الطاقة النووية خلال السنوات المقبلة للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية.

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