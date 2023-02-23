«سي دبليو بي» المملوكة لـ«جلف كابيتال» تندمج مع «بيتوشيفيتش»

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «جلف كابيتال»؛ إحدى أكبر وأنشط شركات الملكية الخاصة التي تستثمر في منطقة مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، أمس، أن مجموعة «سي دبليو بي» التابعة لمحفظتها الاستثمارية قد اندمجت مع «بيتوشيفيتش غروب» ليكوّنا معاً شركة إقليمية لخدمة وإدارة محافظ الملكية الفكرية للعملاء في المنطقة العربية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

وانطلاقاً من مكاتبها البالغ عددها 24، ستكون الشركة المدمجة ذات الخدمات المتكاملة في موقع متفرد يؤهلها لتزويد عملائها بالمجموعة الكاملة من خدمات الملكية الفكرية في 52 بلداً التي تقدم فيها خدماتها.

ومنذ تملكها حصة أغلبية في «سي دبليو بي» في عام 2020، عملت «جلف كابيتال» عن كثب مع فريق الشركة الإداري لتحسين الخدمات التي تقدمها للعملاء. وتهدف عملية اندماج «سي دبليو بي» مع «بيتوشيفيتش» لتزويد العملاء بخدمات متميزة في عموم الشبكة الواسعة التي تضم 52 بلداً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز