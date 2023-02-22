المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي تضخ استثمارات في «إنفيكتوس» بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وهي المؤسسة المالية للتنمية في المملكة المتحدة (DFI)، والجهة الاستثمارية في بريطانيا، عن ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار في شركة «إنفيكتوس للتجارة»، إحدى الشركات التابعة لشركة «إنفيكتوس للاستثمار»، والشريك الرئيسي المسؤول عن عمليات الاستيراد في «مجموعة دال».

ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الاستثمارات في تمكين «مجموعة دال» من توفير الأغذية الأساسية خلال فترات الاضطرابات التي قد تصيب الأسواق العالمية، أو عند مواجهة تحديات على مستوى سلاسل التوريد، أو بسبب التغيرات المناخية التي تهدد الأمن الغذائي على نحو غير مسبوق في السودان.

وتعتبر «إنفيكتوس للتجارة»، إحدى الشركات التابعة لشركة «إنفيكتوس للاستثمار» المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: (إنفيكتوس) منصة عالمية تتيح للمنتجين والمستهلكين تداول مجموعة من السلع الأساسية، والتي تشمل الحبوب والسلع النهائية وغيرها من المنتجات المتنوعة. وتعمل «إنفيكتوس للاستثمار» في 70 دولة حول العالم مع التركيز بشكل خاص على أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وترتبط «مجموعة دال» بشراكة وثيقة وطويلة الأمد مع «إنفيكتوس للاستثمار»، حيث تتعاون الشركتان عبر مجموعة من الأعمال، ومن بينها توريد السلع الغذائية الأساسية مثل القمح، لتحسين حياة السودانيين. وتوفر هذه المبادرة الاستثمارية من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، المزيد من الدعم لتلبية الاحتياجات المتزايدة لرأس المال المتداول في «إنفيكتوس»، تزامناً مع مواصلة جهودها الهادفة لتطوير أعمالها وتنويع مصادرها التمويلية.

وقال ريتشارد بالمر، رئيس ديوان الشركات في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي: «يسعدنا توفير الدعم لشركة «إنفيكتوس للتجارة» و«مجموعة دال»، وتمكينهما من تحسين مستوى إمدادات الأغذية الأساسية لشعب السودان، تزامناً مع استمرار التغيرات المناخية وتصاعد الأزمة الأوكرانية وتأثيرهما على مستويات النمو الاقتصادي وتعطيل سلاسل التوريد. ويسهم هذا الاستثمار في تحقيق الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسَّنة وتعزيز الزراعة المستدامة».

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