شراكة بين إتش دي إف سي بنك ولولو للصرافة لتعزيز المدفوعات العابرة للحدود

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرم مصرف «إتش دي إف سي بنك» الخاص في الهند، وشركة لولو للصرافة، وهي شركة خدمات مالية تتخذ من الإمارات مقراً رئيساً لها، اتفاقية لتسهيل المدفوعات عبر الحدود بين الهند ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتتضمن المرحلة الأولى إطلاق خدمة «ريميت ناو تو إنديا»، وهي خدمة تحويل داخلي رقمي ستُمكّن المقيمين الأفراد بدولة الإمارات من تحويل الأموال إلى أي حساب مصرفي في الهند باستخدام خدمة الدفع الفوري «آي إم بيه إس» وخدمة التحويل الإلكتروني الوطني للأموال «إن إي إف تي» عبر القنوات المصرفية الرقمية لمصرف «إتش دي إف سي». وستُعزز الشراكة العلاقة الحالية بين الشركتين في الهند، حيث تدير مجموعة لولو المالية شركة «لولو فوريكس» وفرع المؤسسة المالية غير المصرفية «لولو فينسيرف».

وقال أرفيند فوهرا، رئيس المجموعة للخدمات المصرفية لفروع التجزئة بمصرف «إتش دي إف سي»: بينما سيتمكّن مصرف إتش دي إف سي من الوصول إلى التحويلات من موظفي لولو للصرافة وعملائهم والأطراف المعنية الأخرى، يُمكن لشركة لولو للصرافة أن تستفيد من علامة تجارية معروفة تتمتع بشبكة كبيرة. ويمكننا مساعدة المغتربين الهنود في الإمارات على إرسال الأموال إلى البلاد بطريقة مريحة وسلسة.

وقال أديب أحمد، المدير الإداري لمجموعة «لولو المالية»: سعداء بالتعاون مع مصرف إتش دي إف سي بنك وإتاحة منصتنا للتحويلات كخدمة من خلال منتجاتهم المصرفية الرقمية. ويُعدّ ممر المدفوعات الإماراتي-الهندي أحد أكبر ممرات الدفع في العالم، وستبني هذه الشراكة على القدرات الحالية لتسهيل تحويل الأموال لآلاف المغتربين الهنود الذين يعيشون في الإمارات، مع إرساء الأساس لدمج هذه الخدمة في نهاية المطاف في أجزاء أخرى من منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نتمتّع بحضور فيها.

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