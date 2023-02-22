كارفور تقدم خصومات تتجاوز 50% على 6000 سلعة في حملة بمناسبة رمضان

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، انطلاق موسم العروض والخصومات التي تصل إلى أكثر من 50% على أكثر من 6000 سلعة، وذلك في إطار حملتها الخاصة بشهر رمضان المبارك. وتسعى كارفور من خلال هذه الحملة إلى تقديم أفضل تجربة تسوق لعملائها خلال الشهر الفضيل، وتشجيعهم على التسوق بطريقة ذكية لحياة أفضل.

وستقوم كارفور بإطلاق عروض جديدة أسبوعياً لمختلف الفئات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، والأجهزة التكنولوجية، والأدوات المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد كارفور على شبكتها الواسعة من الموردين المحليين والدوليين لتعزيز مخزونها من المنتجات بنسبة 15% وتلبية الطلب المتزايد طوال شهر رمضان.

وقال كريستوف أورسيت، رئيس القسم التجاري والعمليات في كارفور، لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: «تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق القيمة لعملائنا وتقديم تجربة تسوق فريدة لهم، فقد عملنا بجد خلال الأشهر الستة الماضية لتأمين خصومات على أكثر من 6000 سلعة من خلال التعاون مع موردينا. وتواصل كارفور التزامها بدعم نمو وازدهار المجتمعات التي تتواجد فيها، انطلاقاً من مكانتها كشريك محلي موثوق به، من خلال ضمان توفير المخزون واستقرار الأسعار ودعم الإنتاج المحلي خلال شهر رمضان المبارك. نحن فخورون أيضاً بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لتوزيع الصناديق الرمضانية التي تحتوي على المستلزمات الأساسيات لإيصالها إلى الفئات المحتاجة بما يتماشى مع جهودنا المتواصلة لدعم ومساندة المجتمع».

وتمتد حملة كارفور الرمضانية على مدى أكثر من 6 أسابيع، وستشهد العديد من العروض الترويجية المميزة التي تتضمن خصومات على عمليات الشراء بالجملة، وعروضاً حصرية من العلامات التجارية العالمية، وخصومات على منتجات كارفور الخاصة. ومن خلال شراء السلع والمنتجات المحلية الخاصة بعلامة كارفور التجارية، يمكن للعملاء توفير ما يصل إلى 27% بالمقارنة مع شراء العلامات التجارية الرائدة، والاستفادة من نفس الجودة العالية.

وتحرص كارفور على تشجيع شراء المنتجات المحلية من خلال توفير مساحات عرض مخصصة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المخبوزات العربية اللذيذة في فروع محددة. كما ستُطلق كارفور«مهرجان المنتجات الإماراتية الطازجة»، الذي يتضمن تخفيضات تصل إلى 30% على أسعار الفواكه والخضراوات الطازجة من المزارع المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء، الاستمتاع بأربع وجبات إفطار جديدة لذيذة عمل على تحضيرها الطهاة الموهوبون في منشأة الإنتاج التابعة لكارفور الإمارات، حيث تتوفر خيارات «الكشري» و«كبسة الدجاج» و«السمك والأرز» أو«لحم الضأن والأرز»، ابتداءً من 15 درهماً.

وتماشياً مع روح البذل والعطاء في شهر رمضان الفضيل، جددت كارفور شراكتها وتعاونها مع الهلال الأحمر الإماراتي لمنح العملاء فرصة التبرع بصناديق تحتوي على المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز وزيت الطهي. وتتراوح أسعار هذه الصناديق بين 50 و100 درهم، وتتضمن منتجات كارفور الخاصة، حيث يمكن للعملاء الحصول عليها للاستخدام الشخصي أو منحها للعائلات المحتاجة.

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