بنك الفجيرة الوطني يوقع اتفاقية لتمويل مشاريع طاقة شمسية في الإمارات مع "يلو دور إنرجي"

المصدر: الفجيرة - البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني توقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية مع شركة "يلو دور إنرجي" لتوفير الطاقة المستدامة للشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى إعادة تمويل 31 محطة تشغيلية للطاقة الشمسية في دولة الإمارات بسعة إجمالية تصل إلى 39 ميجاواط، وذلك تماشياً مع أهداف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) COP28، ودعم جهود عام الاستدامة، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، لمواكبة تحقيق الحياد المناخي.

وتوفر شركة Yellow Door Energy، بموجب هذه الشراكة، عقود إيجار محطات الطاقة الشمسية، حيث تكرس خبرتها الواسعة في مجال الطاقة المتجددة لدعم الشركات التجارية والصناعية في تقليل تكاليف الطاقة بشكل كبير وتحقيق أهدافهم في مجال الاستدامة. كما يواصل بنك الفجيرة الوطني جهوده الرامية إلى تعزيز التزامات البنك في المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها لمختلف الشركات، والتي تسير وفق أهداف واضحة لتحقيق الاستدامة.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: يواصل بنك الفجيرة الوطني دعمه لجهود الشركات في إطار المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة، ورفد طموحات الإمارات واستراتيجيتها المميزة في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك انسجاماً مع أهداف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، ويسرّنا توقيع اتفاقية تسهيلات مع شركة Yellow Door Energy بما يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في توفير القروض لمشاريع الاستدامة ورواد الأعمال ومختلف القطاعات. وتساعد هذه الشراكة شركة Yellow Door Energy على مواصلة النمو وترسيخ ريادتها في مجال استدامة الشركات في الإمارات .

وقال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لشركة Yellow Door Energy: يلعب بنك الفجيرة الوطني دوراً رئيسياً في تنفيذ هذه المبادرة الملهمة، والرامية إلى تعزيز جهود الشركات خلال عام الاستدامة. ويشكل توقيع هذه الاتفاقية مع بنك الفجيرة الوطني، أحد البنوك الرائدة في الإمارات، محطةً تاريخيةً مهمة تؤكد التزام الشركة تجاه الإمارات التي تأسست على أراضيها. ويسعدنا أن نواصل العمل على تزويد الشركات الرائدة بمصادر طاقة موثوقة ومستدامة وبتكاليف مدروسة، بهدف دعم جهود دولة الإمارات في المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".

ويواصل بنك الفجيرة الوطني تركيزه على مجموعة من مبادرات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي تساهم جميعها في إرساء مستقبل مستدام للجميع. وكشفت شركة Yellow Door Energy مؤخراً عن إتمام عملية لجمع رأس المال وقدره 400 مليون دولار أمريكي، بهدف مواصلة تطوير مشاريع الطاقة المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى.

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