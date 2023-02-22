تنظيم 3 ندوات تدريبية للمدققين الداخليين في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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تنظم جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثلاث ندوات تدريبية في دبي خلال مارس، بهدف نقل المعرفة، وصقل المهارات المهنية التي يتمتع بها مهنيو التدقيق الداخلي في الإمارات.

وستتم إدارة الندوات الثلاث من قبل خبير التدقيق الداخلي ريتشارد تشامبرز، الرئيس التنفيذي السابق للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، الذي يعتبر الكيان العالمي للمدققين الداخليين، ومقره الولايات المتحدة. وتمثل أكاديمية «مسار التدريب» برنامجاً تعليمياً في بيئة فصل دراسي، مكرس لتدريب مهنيي التدقيق الداخلي، بالاعتماد على خبرة ورؤى السيد ريتشارد تشامبرز.

والندوات التدريبية الثلاث، هي: «التدقيق على سرعة المخاطرة»، و«أن تكون عنصر تغيير على صعيد التدقيق الداخلي»، و«أن تصبح مستشاراً موثوقاً في مجال التدقيق الداخلي»، حيث سيجري تنفيذ هذه الندوات يومي 2 -3، و6-7، و8-9 مارس، على الترتيب، في فندق شيراتون مول الإمارات بدبي.

وقال عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين: يندرج هذا البرنامج التدريبي ضمن مبادراتنا على صعيد تطوير مهارات المدققين الداخليين في الإمارات، من خلال نقل المعرفة عبر التدريب. وتتمثل نصيحتي لمهنيي التدقيق الداخلي، في الاستفادة من هذه الندوات التدريبية، التي ستستكشف ضرورة خلق القيمة، حيث ستعمل هذه الندوات التدريبية على تمكينهم من أن يكونوا وكلاء للتغيير ومحفزين للتحول، ما من شأنه في نهاية المطاف، أن يعزز معايير ممارسة التدقيق الداخلي في الإمارات إلى أرقى المستويات العالمية.

وتستهدف الندوة التدريبية حول «التدقيق على سرعة المخاطر»، حث المشاركين على تحويل عملياتهم ومنهجياتهم للتدقيق بسرعة المخاطر في القرن الحادي والعشرين، فيما سيستكشف المشاركون مفاهيم التقييم المستمر للمخاطر، وتحديد المخاطر الناشئة ومراقبتها، والتخطيط والتنفيذ والإبلاغ عن ارتباطات التدقيق الداخلي بسرعة المخاطرة.

وستستكشف الندوة التي تحمل عنوان «أن تصبح مستشاراً موثوقاً في مجال التدقيق الداخلي»، السمات التسع للمدققين الداخليين المتميزين، وستحدد الاستراتيجيات الفعالة لتطوير تلك السمات وتعزيزها.

وستمنح أكاديمية مسار التدقيق، شهادات لمن يكملون الدورات الثلاث، بالإضافة إلى شهادات و16 اعتماداً للتعليم المهني المستمر لكل دورة صادرة عن جمعية المدققين الداخليين في الإمارات.

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