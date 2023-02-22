مشاركة متميزة للشركات السعودية بمعرض الورق العالمي في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تشهد فعاليات النسخة الثامنة من معرض الورق العالمي 2023 «بيبر ون شو»، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركات متميزة لكبرى الشركات السعودية العاملة في مجال الصناعات الورقية، والتي تقدم عرضاً لأحدث منتجات صناعات الورق والكرتون وخطوط الإنتاج والمواد الأولية.

وأكد عدد من العارضين السعوديين أهمية الحدث ودوره في تعزيز صناعة الورق على مستوى المنطقة ولا سيما في ظل تمكنه من استقطاب أكثر من 160 شركة، من أهم شركات الورق العالمية والإقليمية من 30 دولة حول العالم، الأمر الذي يتيح الفرصة للمشاركين لعقد الصفقات وتبادل الخبرات والتجارب والتواصل مع المصنعين وموردي المعدات، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، واكتشاف أحدث اتجاهات السوق والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار المهندس سامي الصفران، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الورقية والطباعة والتغليف إلى أن المعرض يواصل تحقيق النجاحات معززاً مكانته الرائدة أحد أهم الأحداث الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال صناعة الورق، حيث تشهد النسخة الحالية حضوراً لافتاً من الزوار، ومشاركة واسعة لكبرى العلامات التجارية العالمية، ولنخبة مميزة من أبرز اللاعبين الإقليميين والدوليين وصناع القرار في عالم إنتاج الورق، مشيراً إلى أهمية المعرض ودوره في دعم صناعة الورق التي تعد من الصناعات المهمة على مستوى المنطقة وتشهد نمواً متزايداً مدعوماً بانتشار التجارة الإلكترونية والطلب المتزايد في قطاع التعبئة والتغليف في جميع أنحاء المنطقة.

تعزيز التعاون

من جانبه أشار يسري البشري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق، المتخصصة في صناعة رولات الورق الصحي والمنتجات النهائية، إلى أن تنظيم معرض الورق العالمي في إمارة الشارقة عزز من فرص نجاحه، وخاصة في ظل مكانة الإمارة جهة إقليمية ودولية رائدة للمعارض والمؤتمرات، مشيراً إلى أن مشاركة الشركة للمرة الثانية في المعرض كراع رئيس جاءت بناء على ما حققه الحدث من نجاحات كبيرة في الدورة السابقة حيث شهد حضور أكثر من 9 آلاف زائر، مؤكداً أن المعرض شكل للشركة فرصة لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية ومناقشة الجوانب التطويرية للعمل.

وقال مدحت صالح المدير العام لشركة الفارس السعودية لصناعة الورق: سمعة المعرض الرائدة في دول المنطقة بشكل عام وفي السعودية على وجه الخصوص، شجعت الشركة على المشاركة في هذا الحدث الذي سيمنحها انتشاراً إماراتياً وخليجياً كبيراً، مؤكداً إعجابه بالتنظيم وترتيب الأجنحة والعارضين وبحجم المشاركات ومستوى الشركات العارضة والمنتجات المعروضة، مشيراً إلى أهمية المعرض الذي شكل منصة إقليمية للترويج لمنتجات الشركة وخطوط إنتاجها وأحدث أنظمتها التكنولوجيا والتحكم الآلي في الإنتاج والجودة.

ويشهد المعرض الذي يختتم فعالياته مساء غد حضوراً كبيراً لأهم الشركات الرائدة في مجال صناعة الورق من الإمارات، وإيطاليا، وتركيا، والصين، والهند، والمملكة السعودية، ومصر، ولبنان، إلى جانب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في الدولة، كما تتضمن الفعاليات غداً عقد مؤتمر أسبوع اللب بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، الذي تنظمه شركة «الفرات»، بهدف تعزيز آفاق التعاون بين منتجي اللب المادة الأساسية لصناعة الورق.

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