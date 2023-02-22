«الطاقة والبنية التحتية» تطلق أول منصة وطنية جيومكانية لطاقة المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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شهد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، يرافقه المهندس سيف غباش، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بالإنابة، فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، الذي تنظمه الوزارة بمبناها في المنطقة الجنوبية (إمارة الشارقة)، وتستهدف من خلالها إطلاق مجموعة من المبادرات الابتكارية النوعية التي تخدم التوجهات المستقبلية للوزارة المنبثقة من مستهدفات حكومة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وقد أطلق المهندس شريف العلماء، أول منصة وطنية جيومكانية لطاقة المستقبل في الإمارات التي تقدم خدمات متعددة، تتضمن قياس ومتابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة 2050، وتضم جميع مشاريع الطاقة النظيفة في كل إمارة، الأمر الذي يدعم مستهدفات الدولة وضمان ريادتها في هذا المجال.

وأوضح أن المنصة تسعى إلى ضمان التحديث المستمر للبيانات وتحليل وضع الدولة في ما يتعلق بمتابعة تحقيق الأهداف المرتبطة بقطاع الطاقة، واستثمار النتائج للسنوات المقبلة ضمن مستهدفات تحديث استراتيجية الطاقة 2050، إضافة إلى جميع البيانات والاستراتيجيات والدراسات المتعلقة بالطاقة النظيفة، التي أصبحت تشكل إسهاماتها أكثر من 19.63% عام 2021 مقارنة بنتيجة 5.84% عام 2019.

وقال المهندس العلماء: «نبذل قصارى جهدنا لضمان أمن إمدادات الطاقة ومعقولية تكلفة الطاقة والاستدامة، والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، من خلال دعم الاستثمار في طاقة المستقبل، وتركيزنا على استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكارات والدراسات المرتبطة بتخزين الطاقة، والمدن الهيدروجينية، والطاقة الجيوحرارية، وطاقة الرياح، وتقنيات احتجاز واستخدام وتخزين الكربون، وإننا في الإمارات ماضون نحو مزيد من الإنجازات للخمسين عاماً المقبلة، من خلال الالتزام بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، عبر مشاريع الطاقة الشمسية، وبرنامجنا الوطني للطاقة النووية السلمية، وطاقة الهيدروجين، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وغيرها من المشاريع الطموحة».

ولفت إلى أن المنصة الوطنية الجيومكانية لطاقة المستقبل، نتاج جهود كبيرة لعديد من الجهات المعنية بالطاقة والتي تسعى جاهدة لتحقيق هدفنا المشترك في الحد من الانبعاثات الكربونية والعمل على توفير طاقة نظيفة ومتجددة.

معلومات

وفي ذات الإطار، أكد العلماء أن تقرير «تمكين تحول الطاقة في الإمارات - إمكانية استخدام وتخزين الطاقة المتجددة»، والذي دشن مرحلته الأولى خلال الفعاليات، يوفر معلومات قيّمة عن القدرة الفنية والاقتصادية لتكنولوجيا التخزين في شبكة الطاقة في الدولة، ويركز على التكنولوجيا، والسوق، والبحث والتطوير، والتمويل، وأنه تم تطويره بعد بحوث مكثفة وبمشاركة شركاء الوزارة من الجهات الحكومية، وشركات الكهرباء والمياه والقطاعين الأكاديمي والخاص، وأن التقرير يستكشف حلول تخزين الطاقة الحرارية والكيميائية والكهركيميائية والميكانيكية والتي ستساهم بشكل فاعل في تسريع عملية التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز استخدام المتجددة منها على نطاق واسع داخل الدولة.

وأوضح أن مخرجات التقرير ستساعد في تحديد الخطوات المستقبلية، وتصب في الجهود النوعية الداعمة لمنظومة الاستدامة، والقادرة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومواكبة متطلبات عام الاستدامة، والوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون.

كما اطلع على المنصة الإحصائية الرقمية، التي تتيح الوصول إلى البيانات الإحصائية ومنتجاتها الرقمية لتلبي احتياجات صناع القرار وتعزيز تنافسية الدولة في الطاقة والبنية التحتية من خلال بيانات إحصائية ذات جودة عالية وتحقيق تواصل مباشر بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية وبين المستفيدة منها.

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