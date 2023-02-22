«فريش تو هوم» تجمع 104 ملايين دولار في جولة تمويل الفئة «د»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد شان كاداويل الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «فريش تو هوم»، نجاح الشركة الناشئة الهندية، التي توسعّت في دبي قبل عامين، في جمع 104 ملايين دولار في جولة تمويل الفئة «د»، قادتها شركة «أمازون» الأمريكية؛ وذلك بهدف تعزيز حضور المنصة في مجال التوريد وتطوير حلول تقنية متطورة وإطلاق مبادرات نمو جديدة.

وتختص منصة «فريش تو هوم» التي حققت إيرادات بمبلغ 122 مليون دولار حتى الآن، ببيع منتجات الأسماك واللحوم الطازجة والخالية من المواد الحافظة ومن متبقيات المضادات الحيوية وجعلها في متناول الجميع بأسعار معقولة. وتعتبر الإمارات أول دولة تعمل فيها «فريش تو هوم» خارج الهند، المقرّ الرئيس للشركة، وذلك بمركز فرز ومعالجة كامل يعمل فيه أكثر من 400 شخص من القوى العاملة المباشرة وغير المباشرة، مقدّماً خدماته لجميع المدن في الدولة.

وأضاف كاداويل في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن الشركة، التي توفّر منتجاتها في 160 مدينة في الهند والإمارات انطلاقاً من دبي، تخطّط للتوسع هذا العام في أسواق المملكة العربية السعودية، متوقعاً أن يساهم هذا التمويل النقدي في تعزيز رسالة «فريش تو هوم» المتمثلة بجعل الأسماك والمأكولات البحرية واللحوم الطازجة تماماً والخالية تماماً من المواد الكيميائية في متناول الملايين من المستهلكين بأسعار معقولة.

وأضاف: «نبيع حالياً أكثر من 2,000 من المنتجات الطازجة المصادق عليها والخالية من المواد الكيميائية، ونركّز على نموذج العمل الذي يوجه العملاء من القنوات الرقمية إلى المتاجر الفعلية، بما فيها المبادرات الرامية إلى دعم المتاجر المادية لاستقطاب مليون مستهلك جديد. وتمثّل هذه الناحية مجالاً جديداً من عملياتنا، ومن المتوقع أن تشكّل قسماً هاماً من خططنا المستقبلية».

وشارك في الجولة الاستثمارية المستثمرون الحاليون في شركة «فريش تو هوم»، وهم «أيرون بيلار» و«إنفستكورب» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، و«أسينت كابيتال» وغيرهم. وشهدت الجولة الجديدة مشاركة مستثمرين جدد مثل «إي20 إنفستمنتس» و«ماونت جودي فنتشرز» و«دلة للاستثمارات»، فيما شاركت «جي بي مورغان» بصفة الجهة الاستشارية في الصفقة.

وحول العوامل التي تميز «فريش تو هوم» عن غيرها، أفاد كاداويل: «تمثّل عمليات التوريد ميزتنا الأساسية، حيث نتعاون مع المزارعين في مختلف أنحاء الهند، حيث نعمل مع أكثر من 4,000 مزارع لتقديم المنتجات الطازجة لمستهلكينا كل يوم. كما نعتمد عمليات صارمة لمراقبة الجودة إلى جانب أكثر من 100 من اختبارات الجودة لضمان تقديم أفضل منتجات الأسماء واللحوم الطازجة والصحية والخالية من المواد الضارة للعملاء، والتي يتم توصيلها من المزارع إلى المستهلكين في أقل من 24- 36 ساعة. ولا تتيح الشركة سوى إمكانية الوصول إلى المنتجات الآمنة والصحية التي تفي بالمعايير التنظيمية الوطنية والدولية المعتمدة للأغذية من قبل أبرز الجهات المعنية. وبالإمكان الاطلاع على جميع المواصفات المعيارية على موقع الشركة».

وحول خطط التوسع الخاصة المادية والرقمية للشركة، قال كاداويل: «نهدف إلى مواصلة تنمية عملياتنا في مجال التوريد، حيث نتعاون مع أحد المشاريع الكبيرة لتربية الأحياء المائية في ولاية تيلانجانا، والذي سيكون أحد المشاريع الفريدة من نوعها في الهند، بالإضافة إلى طرح عملياتنا الخلفية المتكاملة في ماهاراشترا ومنطقة العاصمة الوطنية. كما نركّز على نموذج العمل الذي يوجه العملاء من القنوات الرقمية إلى المتاجر الفعلية، بما فيها المبادرات الرامية إلى دعم المتاجر المادية لاستقطاب مليون مستهلك جديد. وتمثّل هذه الناحية مجالاً جديداً من عملياتنا، ومن المتوقع أن تشكّل قسماً هاماً من خططنا المستقبلية».

وحول دور شركة استثمار شركة أمازون في دعم نمو شركة فريش تو هوم، قال كاداويل: «من الرائع التعاون والشراكة مع أمازون، فهي الشركة الرائدة عالمياً في تقديم أفضل تجارب التجارة الإلكترونية، ويمكننا أن نتعلم الكثير من خبراتها. ونحن حاضرون الآن على منصة أمازون، ونسعى لإقامة شراكة أوسع معها، وسنوافيكم بآخر المستجدات حول ذلك حال توافرها».

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