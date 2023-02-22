«المغامرات العربية» تفوز بجائزة «سايت كريستال» للتميز في سفر الحوافز

المصدر: دبي- البيان

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فاز قسم برامج الاجتماعات والحوافز والأحداث AAMIE، التابع لشركة المغامرات العربية، بجائزة «سايت كريستال SITE Crystal»، المرموقة للتميز في سفر الحوافز لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك للمرة الثالثة.

وجرى تكريم قسم الأحداث في «المغامرات العربية»، التابعة لمجموعة الإمارات، والمتخصصة في إدارة الوجهة وتنظيم الجولات السياحية في الإمارات، لقيامه بتصميم وتنفيذ حدث استثنائي في عدة مدن للموظفين الأفضل أداءً في شركة «بي إم دبليو» لتصنيع السيارات الفاخرة. وتعتبر جائزة «سايت كريستال»، المقدمة من جمعية التميز في سفر الحوافز، أعلى وسام عالمي في هذه الصناعة.

وقالت جاستن ثوماس مدير الاجتماعات في «المغامرات العربية»: فخورون بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، خصوصاً بالنسبة لحدث نظمناه في واحدة من أكثر الفترات تحدياً في تاريخ الصناعة. فقد عملت فرقنا على مدار الساعة، لتقديم تجربة لا تُنسى، من خلال برنامج مخصص، تميّز بالمناظر الطبيعية الفريدة والمتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت ردود الفعل الإيجابية للغاية من المشاركين، شهادة على تفاني فريقنا وجهوده. نشكر شركاءنا على ثقتهم في خدماتنا، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا الناجح.

وقال مدير تسويق المناسبات في «بي إم دبليو»، غاي لي كومبت: كانت تجربة لا تنسى حقاً، ونحن ممتنون للغاية للمرح والمشاعر الملهمة، والخدمة المتميزة، والرعاية الخاصة التي تمكنا من الاستمتاع بها.

وشهد الحدث سفر أكثر من 120 شخصاً من مكاتب «بي إم دبليو» في بلجيكا ولوكسمبورغ إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في سلسلة واسعة من الأنشطة. واستمتع الضيوف على مدار خمسة أيام، بتجربة حية ومتنوعة. شملت معالم مدينة دبي الشهيرة، وساحلها، مع رحلة بحرية عند غروب الشمس، وركوب طائرة هليكوبتر من أتلانتس النخلة، وتجربة أماكن فريدة لتناول الطعام والترفيه.

وتمكّن فريق «المغامرات العربية» أيضاً، من ترتيب زيارة للضيوف إلى جناحي بلجيكا ولوكسمبورغ في معرض إكسبو 2020 دبي. وتجاوز هذا توقعات العميل بشأن طلبه تجربة تجمع بين الثقافة المحلية للضيوف ودولة الإمارات.

وبعد نجاح مؤتمر «اجتماع الوكلاء»، جاءت الأيام الأخيرة للحدث، وسط المناظر الطبيعية الخلابة لإمارة رأس الخيمة. واستمتع المشاركون بالصحراء خارج مدن الدولة، وأقاموا بفندق ريتز كارلتون رأس الخيمة صحراء الوادي، واستمتعوا بحفل عشاء وداعي، مع خلفية من الكثبان الرملية المتحركة. وذكر 85 % من المشاركين أن تجربة الحوافز في الإمارات، فاقت توقعاتهم.

وشهدت جوائز «سات كريستال»، التي أقيم حفلها هذا العام بنيويورك، منافسةً قوية، حيث تسعى شركات السفر والفعاليات وإدارة الوجهات حول العالم، في العادة، للحصول على الكأس المرموقة.

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