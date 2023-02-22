أربع محطات رئيسة في الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2022

المصدر: وام

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حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ 19 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2021 بحسب تقرير " الأونكتاد 2022".

وبلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة 171.6 مليار دولار فيما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من الدولة أكثر من 215 مليار دولار في حين نما عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 18% نمواً.

وأطلقت وزارة الاقتصاد في مارس من العام الماضي الدورة الأولى من قمة الإمارات للاستثمار "انفستوبيا"، والتي تمثل قمة عالمية تنطلق من الإمارات وتجمع بين قادة حكومات، ومنظمات غير حكومية، والقطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، والشركات العائلية، وصناديق الاستثمار، ومؤسسات أكاديمية وبحثية، ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص.

وتتبنى القمة مستهدفاً وطنياً باستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030، وتريليون درهم بحلول 2051، وقد حققت دولة الإمارات مبلغاً تراكمياً للاستثمار الأجنبي في آخر 10 سنوات بلغ 420 مليار درهم بمتوسط نمو يصل إلى 11%، كما سجلت الاستثمارات الصادرة من الإمارات 450 مليار درهم خلال الـ10 سنوات الماضية بمتوسط نمو يصل إلى 36 %.

الأسهم المحلية.

حققت أسواق الأسهم الإماراتية خلال العام 2022 مكاسب سنوية هي الأكبر في تاريخها، إذ ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يناهز 1.2 تريليون درهم لترتفع الرسملة السوقية من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام 2021 وصولا إلى 3.206 تريليون درهم في نهاية العام 2022، موزعة بواقع 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 581.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وشهدت أسواق المال الإماراتية 11 طرحاً أولياً لشركات جديدة خلال العام 2022، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وجمعت طروحات أسواق المال الإماراتية خلال العام 2022 ما يناهز على 51.2 مليار درهم وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات لأكثر من 1.454 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

ونجحت الطروحات الجديدة في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

أرباح البنوك والشركات.

ناهزت الأرباح الصافية لنحو 123 شركة وطنية مُدرجة في أسواق المال المحلية حاجز 191 مليار درهم خلال العام 2022، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة "كوفيد -19“.

واستناداً إلى الإفصاحات المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للشركات والبنوك المدرجة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 بنسبة 60% أو ما يعادل 72 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 118 مليارا و983 مليون درهم خلال العام 2021.

واستحوذت 77 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بعد تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 137 مليارا و384 مليون درهم في العام الماضي بزيادة قدرها 71% مقابل 80 مليارا و326 مليون درهم في العام 2021، ما يعني زيادة تعادل أكثر من 57 مليار درهم.

وارتفع صافي أرباح 14 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 50 مليارا و479 مليون درهم خلال العام الماضي 2022. واستناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 بنسبة 32% أو ما يعادل 12.22 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 38 مليارا و256 مليون درهم خلال العام 2021.

الناقلات الإماراتية.

خلال العام 2022، واصلت الناقلات الوطنية الإماراتية، توسيع وجهاتها أمام المسافرين خلال العام 2022، بعد تعافيها الكامل من تداعيات جائحة "كوفيد – 19" مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

واستناداً إلى بيانات رسمية من الناقلات الوطنية، وصلت رحلات الناقلات الإماراتية خلال العام 2022 إلى نحو 536 وجهة حول العالم، بما فيها الوجهات المشتركة وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً نحو 130 وجهة لطيران الإمارات، و66 وجهة للاتحاد للطيران، و114 وجهة لـ"فلاي دبي"، ونحو 190 وجهة للعربية للطيران انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمس في دولة الإمارات والمغرب ومصر بحيث تشمل "العربية للطيران أبوظبي"، فيما تضم محفظة ويز إير أبوظبي نحو 36 وجهة.

مراكز عالمية.

تبوأت الإمارات المراكز الأولى عالمياً في الكثير من القطاعات الحيوية المتنوعة خلال العام 2022، يتقدمهم قطاع الأمن الغذائي بتبوؤ الإمارات المركز الأول في 7 مؤشرات عالمية لهذا القطاع، و5 مؤشرات بقطاع التعليم، و4 مؤشرات بقطاع الصحة، و4 مؤشرات بقطاع المالية، بحسب تقرير" الإمارات في أرقام -2022" الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات.

وجاءت الإمارات في المركز الأول عالميا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، كما حلت الأولى إقليمياً في جذب استثمارات رأس المال المخاطر في المشاريع الناشئة إضافة إلى إطلاق مجموعة مبادرات رائدة تحت مظلة المشروع الوطني "موطن ريادة الأعمال" لدعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

السياحة.

أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 التي تهدف إلى رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، كما تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية، كما أطلقت دولة الإمارات الدورة الثالثة من حملة أجمل شتاء في العالم حيث حققت حملة أجمل شتاء في العالم نجاحاً مميزاً خلال الدورتين الأولى والثانية واستقطبت نحو 2.5 مليون سائح، بعوائد للمنشآت الفندقية بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار درهم.

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