2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 512 مبايعة بقيمة 1.33 مليار درهم منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 134.29 مليون درهم و484 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعتين بقيمة 30 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة الحبية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 99 مبايعة بقيمة 452 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 823.17 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 35.73 مليون درهم و75 رهن فلل وشقق بقيمة 787.44 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 220 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 100 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 123 هبة بقيمة 86.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 59 مليون درهم وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 11 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز