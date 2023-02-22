136 مليار درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية في 2022 بنمو 9 %

المصدر: وام

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حقق معدل التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السُّعُودية خلال العام 2022 معدل نمو نسبته 9% ليصل إلى 136.09 مليار دَرْهم، مقابل 124.6 مليار دَرْهم بنهاية العام 2021، حسب بيانات أولية صادرة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات "التنافسية والإحصاء" نمو التجارة غير النفطية بين البلدين خلال المدّة من 2013-2022 بنسبة 70%، مشيرة إلى أن إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية خلال السنوات العشر الماضية بلغ 975.5 مليار دَرْهم.

وصعد حجم التجارة غير النفطية فوق مستوى 100 مليار دَرْهم بدءاً " 107.4 مليار دَرْهم" في العام 2018 وحوالي 113 مليار دَرْهم في العام 2019، وقرابة 104 مليارات دَرْهم في العام 2020.

وتوزعت التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية خلال العام الماضي بين 34 مليار دَرْهم قيمة الواردات من السُّعُودية إلى الإمارات، بينما بلغت الصادرات غير النفطية من الإمارات إلى السُّعُودية ما قيمته 35.6 مليار دَرْهم وإعادة التصدير بقيمة 66.4 مليار دَرْهم.

وجاءت الزيوت المعدنية في صدارة قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من السُّعُودية خلال عام 2022 بقيمة 10.8 مليار دَرْهم، وتلاها بوليمرات الإيثلين بقيمة 3.6 مليار دَرْهم، والذهب الخام بقيمة 1.7 مليار دَرْهم، وأسلاك وكابلات معزولة للكهرباء بقيمة 1.1 مليار دَرْهم، ومستحضرات غسيل بقيمة 811 مليون درهم.

وتصدر الذهب الخام قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها من الإمارات إلى السُّعُودية خلال 2022 بقيمة 8.7 مليار دَرْهم، وتلاه حلي ومجوهرات بقيمة تقارب 2.5 مليار دَرْهم، وأسلاك من نحاس بقيمة 2.4 مليار دَرْهم، ومنتجات مسطحة من حديد أو صُلْب بقيمة 891 مليون دَرْهم، وزيوت معدنية بقيمة 829 مليار دَرْهم.

وفي قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها من الإمارات إلى السُّعُودية خلال 2022، جاءت أجهزة ومعدات الاتصال في الصدارة بقيمة 9.1 مليار دَرْهم، وآلات لمعالجة البيانات بقيمة 6.6 مليار دَرْهم، وأجزاء ولوازم للمركبات بقيمة 2.2 مليار دَرْهم، وملابس منسوجة بقيمة 2.3 مليار دَرْهم، وحلي ومجوهرات بقيمة 1.9 مليار دَرْهم.

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