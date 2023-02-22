سيولة الأسهم تتجاوز 1.7 مليار درهم

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.7 مليار درهم، بحجم تداولات بلغ 432.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 20.22 ألف صفقة، في جلسة أمس.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3458 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 347.9 مليون درهم. وارتفع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 4.04% عند 5.15 دراهم، وبسيولة تجاوزت 30.5 مليون درهم، وزاد «تعاونية الاتحاد» 3.4 % مغلقاً عند 2.43 درهم.

كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9855.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.36 مليار درهم.

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