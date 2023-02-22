«لو فيغارو»: نمو مطرد لقطاع العقارات في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أن قطاع العقارات في دبي لم يتوقف عن تحقيق النمو بصفة مطردة منذ تخفيف القيود التي تم فرضها لفترة وجيزة على الحركة والنشاط الاقتصادي بسبب جائحة «كوفيد 19» العالمية.

ونشرت الصحيفة تقريراً عن القطاع، وذكرت أنه يحظى بأهمية كبرى في اقتصاد دبي، كونه يستأثر بنحو ثلث حجم هذا الاقتصاد. وأوضح التقرير أن قطاع العقارات يُعد أيضاً بمثابة القطاع الرئيسي ضمن اقتصاد دبي إلى جانب السياحة والخدمات المالية. وأضاف التقرير أن القطاع اجتاز أكثر من أزمة عصيبة على مدار السنوات الماضية، كان من ضمنها الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وأزمة تفشي الجائحة في العالم مطلع عام 2020، وغيرها من الفترات الحرجة، إلا أنه استطاع أن يجتازها جميعاً بنجاح ويعود منها بمرونة وهو أكثر قوة ونمواً.

واستشهد التقرير على ذلك بأداء القطاع على مدار العام الماضي، حيث سجل مبيعات طوال العام بقيمة إجمالية بلغت 132 مليار يورو (528 مليار درهم)، وهي المرة الأولى في تاريخ القطاع التي يسجل فيها مبيعات على مدار عام كامل بقيمة تتجاوز نصف تريليون درهم، وذلك بحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها «دائرة الأراضي والأملاك» في حكومة دبي خلال الشهر الماضي.

وأضاف تقرير «لو فيغارو» أن هذه القيمة الإجمالية للمبيعات ارتفعت عن نظيرتها التي حققها قطاع العقارات في دبي خلال 2021، بنسبة 76.5 %.

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