دبي ضمن المدن الأكثر نفوذاً بالعالم

المصدر: دبي - نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

نوهت مجلة هارفارد الدولية الأمريكية للعلاقات الدولية، بالنمو الكبير الذي شهدته دبي، حيث باتت من المدن الأكثر نفوذاً وأهمية اقتصادية في العالم، وفقاً لـ«شبكة بحوث العولمة والمدن العالمية».

وقالت: تطورت دبي إلى مدينة مبدعة وقوة اقتصادية وحاضرة تمتاز بالأفق الأكثر شهرة في العالم.

وأشارت المجلة إلى انضمام دبي لقائمة أبرز مدن العالم مثل طوكيو وباريس وهونغ كونغ وشانغهاي وبكين، وتشمل المعايير المستخدمة لتقييم الأهمية العالمية، حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والبنية التحتية المالية، والمقار الرئيسة للشركات، والسكان الوافدين والاتصال والنقل الجوي.

وفي رد على تساؤل عن كيفية تمكن دبي من الانضمام إلى لائحة النخبة، أشارت «هارفرد انترناشونال ريفيو» أولاً إلى قيام دبي ببناء بنية تحتية استثنائية، كما طورت المدينة أفقاً متلألئاً مملوءاً بالفنادق الفاخرة والمطاعم الراقية والمتاحف ذات المستوى العالمي، وأسست موانئ بحرية ومطارين ضخمين لنقل أعداد مذهلة من الركاب.

ورأت المجلة أن قدراً كبيراً من نمو اقتصاد دبي تم عبر مساندة حكومية للقطاع الخاص بقوة في تحقيق النمو المستدام، وامتدت مكافآت الاستثمار الحكومي إلى ما وراء مستوى المدينة، وقدمت فرصاً غير عادية للإمارات والشرق الأوسط ككل فاستضاف معرض إكسبو 2022 دبي، أفضل ما في الفن والثقافة والابتكار في دولة الإمارات وخارجها، مع تقديرات أنه مقابل كل وظيفة مرتبطة بالمعرض تم إنشاؤها في الإمارات، تم إيجاد 60 وظيفة جديدة في جميع أنحاء منطقة «الشرق الأوسط».

ولفتت إلى البنية التحتية المتطورة في الإمارة ونوهت بالأنظمة القانونية الموثوق بها، وقالت: اعتمدت محاكم مركز دبي المالي العالمي إطاراً تنظيمياً عالمي المستوى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز