66 مليون مسافر عبر مطار دبي العام الماضي بنمو 127 %

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفع إجمالي مستخدمي مطار دبي الدولي خلال عام 2022 بنسبة 127 % إلى 66 مليون مسافر مقارنة مع 29.1 مليون مسافر في 2021، ليحتفظ المطار بلقب أضخم مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين. بينما أكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي أن التوقعات الأولية لحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي ترجح استقبال نحو 78 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، خصوصاً في ظل استضافة دبي للعديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى بما يشمل معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ «كوب 28».

وذكر تقرير صادر عن مطارات دبي أن أعداد المسافرين خلال الربع الرابع من العام الماضي شهدت ارتفاعاً قياسياً بنسبة 67 % لتصل إلى 19.72 مليون مسافر مقارنة مع الفترة نفسها من 2021، حيث تميز الربع الأخير من عام 2022 بكونه الأعلى أداءً والأكثر ازدحاماً منذ عام 2019، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شهر ديسمبر كان أكثر الأشهر ازدحاماً باستقبال نحو 7.1 ملايين مسافر، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها حركة المسافرين هذا المعدل منذ عام 2020.

واحتفظت الهند بمكانتها وجهة أولى لمطار دبي الدولي من حيث عدد المسافرين بإجمالي 9.8 ملايين مسافر، ثم جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 4.9 ملايين مسافر، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو 4.6 ملايين مسافر.

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