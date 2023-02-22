82 % من مديري الشركات بالإمارات يرون دوراً مهماً للميتافيرس في خططهم للعامين المقبلين

المصدر: دبي- البيان

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كشف استبيان لشركة ديلويت أنّ مديري الشركات العاملة في المنطقة يولون اهتماماً كبيراً للتقنيات الناشئة. فقد أعرب 82 % من مديري الشركات في الإمارات عن اعتقادهم أن الفضاء الافتراضي ثلاثي الأبعاد (الميتافيرس) سيلعب دوراً مهماً في استراتيجيات شركاتهم خلال السنتين المقبلتين.

أصدرت ديلويت تقريرها لعام 2023 حول «اتجاهات التسويق العالمية» الذي تضمن آراء مديري التسويق التنفيذيين في الشركات الكبرى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية. يغطي التقرير نتائج الاستبيان الذي أجرته ديلويت في شهر يونيو 2022، والذي تناول أولويات وهواجس قادة قطاع التسويق في المنطقة، والذي أظهر أنّ الاستدامة والفضاء الافتراضي ثلاثي الأبعاد (ميتافيرس) يمثلان أبرز محاور الاهتمام في مجال التسويق في المنطقة.

وقال حسين دجاني، الشريك الرقمي في ديلويت: «كشف الاستبيان عن رؤى وأفكار قيّمة حول الوضع الحالي للتسويق في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك عن المجالات التي توليها الشركات الأولوية في سعيها لاستشراف المستقبل. ويسعدنا أن نرى هذه الشركات تركز جهودها بقوة على الاستدامة، والتحولات المبتكرة، وتبني التقنيات الناشئة لتعزيز نموها وإشراك عملائها».

وأظهرت نتائج الاستبيان أنّ الاستدامة تمثل أحد المجالات الرئيسية التي تركز الشركات المشاركة في الاستبيان جهودها عليها في المنطقة، وذلك استجابة لميول العملاء والمستهلكين الذين يقدرون اليوم جهود الشركات الرامية إلى تحسين استدامة ممارساتهم الداخلية، والترويج للمنتجات والخدمات المستدامة، بالإضافة إلى ترسيخ التزامات الاستدامة طويلة الأمد. وأوضح 56% من مديري الشركات العاملة في الإمارات أنهم يتخذون خطوات جادة لتعزيز استراتيجيات التسويق لديهم من خلال الالتزامات طويلة الأمد للأعمال الخاصة بالاستدامة. كما أعرب 54% منهم اعتقادهم أن استراتيجيات التسويق التي تتبناها شركاتهم يجب أن تتضمن المزيد من المنتجات والخدمات المستدامة.

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