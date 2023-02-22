مجلس الكود الدولي يستضيف ورشة عمل افتتاحية في دبي لتعزيز سلامة المباني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافَ مجلس الكود الدولي أخيراً ورشة العمل الافتتاحية الأولى لهُ في دبي والتي ركزت على تطبيق نهج السلامة أولاً لأنظمة البناء المبتكرة. وجاءت هذه الورشة بعد أن افتتح المجلس أخيراً مكتباً إقليمياً لهُ في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وهو جمعية رائدة عالمياً في مجال سلامة المباني.

وتضمنت الورشة كلمات ألقاها أهم قادة الصناعة البارزين. وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 90 مندوباً من مختلف الهيئات الرائدة في هذه الصناعة من ذوي الاختصاص القضائي والمطورين والمقاولين والمهندسين المعماريين والمصممين والمصنعين، بالإضافة إلى مشاركين آخرين، وعرضَ مجلس الكود الدولي دعمهُ الميداني للمنظمات المشاركة في سلامة المباني ومن ذلك الهيئات الحكومية وشركات إدارة البناء والمصنعون والمتخصصون في التصميم.

واستكشفت ورشة العمل، التي استضافها محمد عامر، المدير الإقليمي لمجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، الحاجة إلى زيادة اتباع الأنظمة والمعايير القياسية في صناعة الإعمار والبناء، وخاصةً في الأسواق المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا كما انضمَ إلى الورشة دومينيك سيمز الرئيس التنفيذي لمجلس الكود الدولي، وشاهين موينيان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة تقييم المطابقة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في مجلس الكود الدولي وأعضاء مجلس الإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبحثت ورشة العمل التحديات والفرص المتوافرة في المنطقة، وتطرقت كذلك إلى أهمية وجود إطار تنظيمي قوي لأنظمة البناء المبتكرة والجديدة.

وقال دومينيك سيمز، الرئيس التنفيذي لمجلس الكود الدولي: تشهد الدولة نمواً كبيراً في صناعة الإعمار والبناء وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2050 لتكون الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في تحقيق مبادرة صفرية الانبعاثات الكربونية ولذا من المهم جداً دعم هذه المشروعات بقوانين ومعايير بناء فعالة، وتحديداً حينما يتم تبني استخدام المواد والأنظمة والأساليب المبتكرة.

وقال محمد عامر: تستمر المنطقة في رفد الهندسة الإنشائية والمعمارية بمشروعات جديدة وطموحة مثل فندق أتلانتس رويال ومتحف المستقبل في دبي، مؤكداً ضرورة الامتثال بشكل صارم إلى معايير سلامة الأبنية القياسية ومشاركة الأساليب التقنية الحديثة مع الجميع.

ويوفر مجلس الكود الدولي مجموعة واسعة من حلول سلامة المباني ومن ذلك تقييم المنتجات والاعتماد وإصدار الشهادات والاستشارات والتدوين والتطوير المهني، ويتألف من أكثر من 60000 عضو في جميع أنحاء العالم ما بين مسؤولين حكوميين ومهندسين معماريين إلى المقاولين والطلاب، ويقوم أيضاً مجلس الكود الدولي بتطوير رموز ومعايير نموذجية تستخدم في جميع أنحاء العالم لبناء هياكل آمنة، ومستدامة وبأسعار معقولة ومرنة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز