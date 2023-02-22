«شوبا» تطلق أول مشاريعها في أبراج بحيرات جميرا

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «شوبا العقارية»، اتفاقية مع مركز دبي للسلع المتعددة، لتطوير «فيردي باي شوبا»، وهو أول مشاريع «شوبا العقارية» في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وقع الاتفاقية فرانسيس ألفرد، المدير العام لـ «شوبا العقارية»، وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.

مرافق

ويتألف المبنى من 58 طابقاً ضمن سبعة أقسام هيكلية رئيسية، ويتيح وحدات سكنية تتراوح بين الشقق بغرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم. كما يتضمن المشروع مرافق خاصة تشمل مناطق للشواء، ومرافق للاسترخاء ومسابح، وقاعات متعددة الاستخدامات، ونادياً للياقة البدنية في المنصة الفاصلة بين الأقسام الهيكلية الرئيسية، إلى جانب مرافق للمأكولات والمشروبات ومبيعات التجزئة في الطابق الأول. ومن المتوقع أن يصل حجم عائدات مبيعات المشروع إلى 1.6 مليار درهم، ومن المقرر إتمامه خلال الربع الرابع من 2026.

تفاصيل

ويقع «فيردي باي شوبا» مقابل كلستر H بقلب منطقة أبراج بحيرات جميرا، أحد أشهر الوجهات وأبرز التجمعات متعددة الاستخدامات في دبي. وتمتد المنطقة على مساحة تتجاوز 2 كيلومتر مربع، وتعتبر حياً سكنياً، ووجهة ترفيهية متميزة تحتضن العديد من مرافق الضيافة والمأكولات والمشروبات ومبيعات التجزئة. وقال فرانسيس ألفرد، المدير العام لـ «شوبا العقارية»: «يسعدنا إبرام اتفاقية التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة للمضي في تطوير مشروع «فيردي باي شوبا» في أبراج بحيرات جميرا، ونتطلع قُدماً للكشف عن المزيد من تفاصيل مشروعنا تدريجياً.

ترحيب

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نرحب بشركة شوبا العقارية وإطلاقها أول مشروع لها في مجتمع أبراج بحيرات جميرا. ولطالما كانت تعتبر شوبا العقارية إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة في دبي على مدار العقود السابقة، وتكللت مسيرتها خلال العام الماضي بأداء رائع بعدما تجاوزت مبيعاتها حاجز المليار دولار. وحقق مجتمع أبراج بحيرات جميرا منذ بداياته مسيرة نمو رائعة وبات اليوم واحداً من أبرز المجتمعات في دبي، حيث يتيح لقطاع الأعمال والشركات فرصة الوصول إلى أكثر الأسواق العالمية نمواً وتطوراً، كما يحتضن آلاف الأفراد المقيمين. نحن سعداء بهذا التوسّع الأخير بمجتمع أبراج بحيرات جميرا من خلال مشروع شوبا العقارية، والذي سيعزز بدوره العرض السكني الفاخر في هذه المنطقة».

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