«بي آند أو فيريز» تعزز الروابط التجارية بين بلجيكا والمملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بي آند أو فيريز» للنقل البحري عن تعاونها مع شركة «فينلاينز» بهدف تعزيز حركة التدفق التجاري بين بلجيكا والمملكة المتحدة على الخط الملاحي زيبروغا – تيسبورت. واستجابة لطلب العملاء المتزايد، ستقوم شركة «بي آند أو فيريز» التابعة لـ«ي بي ورلد» باستئجار سفينة «أم أس فينبالب» من شركة «فينلاينز» لمدة 3 أيام في الأسبوع حسب اتفاقية خدمات جديدة. وستضاعف هذه الخطوة العدد الإجمالي لعمليات إبحار شركة «بي آند أو فيريز» إلى ست عمليات، وستمنح المتعاملين خيارات أكثر على خط التجارة الرئيسي بين بريطانيا والقارة الأوروبية.

وقال بيتر هيبليثويت، الرئيس التنفيذي لشركة «بي آند أو فيريز»: سعداء بالإعلان عن أن تعاوننا مع شركة «فينلاينز» سيدعم الاقتصادات البريطانية والأوروبية من خلال رفع طاقة الشحن وتعزيز المرونة على خط زيبروغا – تيسبورت.

وستكون عمليات الإبحار اعتباراً من 28 فبراير من الثلاثاء حتى الخميس، ما يضمن لمتعاملي عمليات الشحن طاقة استيعابية أكبر خلال ذروة منتصف الأسبوع، كما تتمتع سفينة «إم إس فينبالب» بطاقة استيعابية تبلغ 3,259 متراً طولياً من البضائع، أي ما يعادل حمولة حوالي 225 شاحنة.

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