مركز جمارك مرفأ ديرة والخور تعامل مع 13.7 ألف سفينة في 2022

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حرص جمارك دبي على تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الأداء في مراكزها الجمركية، مثمناً جهود المفتشين ومتابعتهم الميدانية على مدار الساعة والمساهمة في سرعة الإنجاز لعمليات التفتيش الجمركي للسفن الخشبية، حيث تعامل مركز جمارك مرفأ ديرة والخور مع 13.7 ألف سفينة تجارية قادمة ومغادرة خلال العام 2022.

جاء ذلك خلال زيارة مدير عام جمارك دبي المسائية لمركز جمارك مرفأ ديره والخور، رافقه فيها جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، الدكتور عبدالله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية، ومحمود أمين المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، واستمع إلى شرح من راشد الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية (مكلف)، وخليفة عتيق مدير أول مركز جمارك مرفأ ديرة والخور، عن آلية سير العمل والمبادرات التي تم إطلاقها من أجل انسيابية عملية التفتيش للسفن الخشبية بالمركز، ومنها استحداث نقطة تفتيش جديدة مكتب تفتيش مدخل الخور ( الشندغة ).

واطلع مدير عام جمارك دبي على عدد من المبادرات التطويرية للمفتشين ومنها بدلة التفتيش المُبردة والتي يرتديها المفتش لخفض درجة الحرارة خلال إجرائه التفتيش داخل السفن الخشبية. ووجّه بضرورة التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية في سبيل توفير خدمات متميزة لأصحاب السفن الخشبية والحديدية لاسيما في المنطقة الساحلية.

أهمية

يعدّ خور دبي من أهم المنافذ البحرية التاريخية على مستوى الإمارات، إضافة لكونه معلماً سياحياً مهماً يقصده الزائرون، ومنه انطلقت الحركة التجارية لدبي مع العالم الخارجي قبل أكثر من 100 عام، ولا يزال حتى هذه اللحظة محتفظاً بقيمته التاريخية والاقتصادية والتجارية رغم النهضة الشاملة التي تشهدها دبي حالياً، فهو يقف شامخاً بعبقه وتراثه وقيمته جنباً إلى جنب مع المعالم الحديثة التي تزخر بها دبي في الوقت الراهن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز