«تمور البركة» تتوسع في الهند عبر مصنعها بمدينة دبي الصناعية

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت تمور البركة عن خططها لتوسيع حضورها في الهند، حيث ستعمل الشركة المتخصصة في معالجة التمور على معالجة وتصدير أكثر من 30,000 طن من المواد الخام بكميات كبيرة من مصنعها بمدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 ومبادرة «اصنع في الإمارات». وتم الإعلان عن مشروع مشترك مع شركة إنتاج الأغذية في الهند «كاندر فودز» أمس .

ويُعتبر مصنع شركة تمور البركة الأكبر ضمن القطاع الخاص في العالم. ويعالج أكثر من 100,000 طن من التمور ومنتجات التمور سنوياً، أي ما يعادل قرابة نصف المحصول المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي: ترتبط الإمارات والهند بعلاقات وثيقة تستند إلى روابط تجارية وتاريخية تمتد لعقود، والآن نشهد تتويجاً لهذه الشراكة الراسخة بفضل ما توفره اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، حيث أصبح بإمكان شركات التصنيع في دولة الإمارات مثل تمور البركة التصدير إلى سوق استهلاكية ضخمة وواعدة. ويسعدنا أن نرى الشركة تستفيد من منشآتها التصنيعية وموقعها الاستراتيجي في مدينة دبي الصناعية للمضيّ قدماً في توسعها العالمي، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 ومبادرة «اصنع في الإمارات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز