الإمارات وكوستاريكا تناقشان سبل تعميق علاقات التجارة والاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مانويل توفار وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، الذي يزور الدولة على رأس وفد رسمي بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. وبحث الزيودي مع الوزير الكوستاريكي سبل تعميق علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين، كما ناقشا سبل التعاون في حشد الجهود الدولية لتحفيز التجارة العالمية، كما تطرق اللقاء إلى التحضير لاستضافة الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في أبوظبي في فبراير 2024.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على توسيع شبكة شركائها التجاريين واستكشاف المزيد من فرص التعاون والشراكة في مختلف أرجاء العالم، خصوصاً في الأسواق ذات الإمكانيات الواعدة مثل كوستاريكا ومنطقة أمريكا الوسطى.

فرص واعدة

وقال إن توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وكوستاريكا يمكن أن يوفر فرصاً واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، باعتبارها منصة مثالية للانطلاق والتوسع في مختلف أسواق أمريكا الوسطى. وأضاف: تمتلك كوستاريكا اقتصاداً حيوياً قائماً على الابتكار ما يعني أن هناك آفاقاً واسعة للتكامل مع الاقتصاد الإماراتي وتوفير العديد من فرص التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين سواء في مجالات التجارة أو الاستثمار أو تبادل المعرفة في القطاعات ذات الأولوية.

ومن جهته، أكد مانويل توفار حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع الإمارات التي تواصل ترسيخ مكانتها على خريطة التجارة الدولية باعتبارها بوابة للعديد من الأسواق في المنطقة والعالم.

اجتماع وزاري

وقال: بحثنا تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وكوستاريكا، كما ناقشنا التحضير للاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد بأبوظبي فبراير المقبل، حيث تدعم كوستاريكا جهود الإمارات في التوصل إلى توافق دولي بشأن العديد من القضايا الحتمية مثل إصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز آلية تسوية المنازعات بالمنظمة ودعم قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية والبيئة.

وكانت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوستاريكا شهدت تطورات إيجابية متلاحقة خلال السنوات الأخيرة، ترجمةً لحرص الدولتين على الارتقاء بهذه العلاقات، خصوصاً بعد افتتاح سفارة كوستاريكا بأبوظبي عام 2017. وقفزت التجارة البينية غير النفطية إلى 58.7 مليون دولار في 2022، بزيادة 19 % مقارنة بـ2021.

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