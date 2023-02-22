إطلاق «مجلس الأعمال المهني الهندي» في الشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

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شهدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، إطلاق مجلس الأعمال المهني الهندي، في إمارة الشارقة، ضمن مبادرة الغرفة لتأسيس مجالس الأعمال للدول الشقيقة والصديقة التي تضم رجال أعمال وتكون الجهة التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم.

وتم إطلاق المجلس الجديد خلال حفل أقيم بمقر غرفة الشارقة، شهده عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أمان بوري القنصل العام لجمهورية الهند، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومحمد العوضي مدير عام الغرفة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال.

وأكد عبد الله العويس أن العلاقات بين الإمارات والهند علاقات أخوية وراسخة، وأخذت في الآونة الأخيرة مساراً جديداً من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي دخلت حيز النفاذ في شهر مايو 2022، والتي بموجبها تتمكن الشركات الإماراتية من الاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها الاتفاقية، فضلاً عن مضاعفة التجارة بين البلدين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 45 مليار دولار حالياً، مشيراً إلى أن التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي وصل إلى 180 مليار درهم، بنمو 10% و77% مقارنة بعامي 2021 و2020 على التوالي.

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