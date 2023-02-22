«نفط الهلال» تبرم 3 عقود لتطوير حقول نفط وغاز في ديالى والبصرة

المصدر: الشارقة - البيان

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أبرمت نفط الهلال وهي أول شركة خاصة تضطلع بمشاريع التطوير والإنتاج لموارد النفط والغاز في الشرق الأوسط، ثلاثة عقود مع وزارة النفط العراقية مدتها 20 عاماً، ستتولى بموجبها الشركة تقييم وتطوير وإنتاج النفط والغاز من رقعتين في محافظة ديالى وأخرى في محافظة البصرة.

وقد أبرمت هذه العقود في احتفالية أقيمت في وزارة النفط في بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونائبه لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال حميد جعفر والرئيس التنفيذي لنفط الهلال مجيد حميد جعفر. ووقع العقود عبدالله القاضي المدير التنفيذي لقسم الاستكشاف والإنتاج في نفط الهلال، ومدير عام شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم، ومدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم.

وتلتزم نفط الهلال بتحقيق توظيف محلي للعراقيين في عمليات المشروع 90 %، وستنفذ مجموعة متنوعة من أنشطة التدريب وبناء القدرات والتعليم والدعم والخدمات الاجتماعية .

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