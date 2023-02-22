160 شركة في معرض الورق العالمي

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثامنة من معرض الورق العالمي 2023 «بيبر ون شو»، الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة أكثر من 160 شركة، من كبرى شركات الورق العالمية والإقليمية، من 30 دولة حول العالم، إلى جانب العديد من الشركات الوطنية والمحلية، ونخبة من أهم العلامات التجارية المتخصصة في مجال الصناعات الورقية.

وافتتح فعاليات المعرض الذي يستمر حتى الغد، عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومركز إكسبو، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والمهندس سامي الصفران، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الورقية والطباعة والتغليف، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلي الشركات المنظمة والداعمة للحدث.

وتجول الحضور في أرجاء المعرض الذي تنظمه شركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات، حيث اطلعوا على أجنحته ومنصاته، وما يتضمنه من عرض لأحدث منتجات صناعات الورق والكرتون ومستلزمات ماكينات الطباعة والتغليف وخطوط الإنتاج والمواد الأولية المستخدمة في مختلف المجالات المرتبطة بصناعة الورق، كما استمعوا لشرح من الفنيين والخبراء حول المنتجات والتقنيات والتكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال والتي يقدمها المعرض.

وقال عبدالله العويس: استضافة فعاليات معرض الورق العالمي يعكس معدلات النمو المتزايدة والنوعية في عدد المعارض التي يستضيفها وينظمها مركز إكسبو الشارقة، وذلك في ظل الجهود الرائدة التي تبذلها غرفة الشارقة في دعم المركز باعتباره إحدى المؤسسات الحيوية التابعة للغرفة وتمكينه من استقطاب فعاليات ومعارض مبتكرة تواكب المستجدات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتوجهات العالمية في مجال صناعة المعارض، وتسهم في دعم كافة القطاعات والمجالات الحيوية التي تمتاز بها إمارة الشارقة وتشهد تطوراً تنموياً ملحوظاً.

60 %

من جانبه، أشار سيف المدفع إلى أن معرض الورق العالمي سجل في دورته السابقة حضوراً لنحو 100 شركة، وتشهد هذه النسخة مشاركة أكثر من 160 عارضاً أي بنسبة زيادة بلغت 60%، وهو ما يعكس السمعة الرائدة التي يحظى بها مركز إكسبو الشارقة وما يحققه من نجاحات لمجمل المعارض التي يستضيفها وينظمها، والتي نحرص من خلالها على تلبية احتياجات سكان إمارة الشارقة وزوارها ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية. ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً.

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