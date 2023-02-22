اتفاقية بين «اقتصادية رأس الخيمة» و«شريدكس» لإعادة التدوير

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة مذكرة تعاون مع شركة شريدكس؛ إحدى الشركات العالمية المتخصصة في عمليات إتلاف البضائع المضبوطة وحماية البيئة ورعايتها، وتأتي الاتفاقية تفعيلاً للجهود المشتركة والتعاون الثنائي مع القطاع الخاص، وإدراكاً لأهمية العمل المشترك فيما بين الطرفين للتخلي عن الطرق التقليدية المضرة بالبيئة المتبعة في التخلص من البضائع المقلدة، بالإضافة لاتفاقهما حول التنسيق المشترك لدعم وتسويق مبادرات الطرفين المعنية بشؤون حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتهريب.

وأشار فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إلى أن الشراكة تهدف إلى تعزيز الجهود لمكافحة البضائع المقلدة والسلع المغشوشة في الأسواق والتخلص منها بطرق آمنة بيئياً بأحدث التقنيات التي تمتلكها شركة شريديكس، تماشياً مع استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040. وقال أنيس الصلح مدير عام شركة شريدكس: يشرفنا أن نتشارك مع اقتصادية رأس الخيمة ونساعدهم على اتخاذ خطوة أخرى لجعل إمارة رأس الخيمة صديقة للبيئة.

وأشادت ريما الأشقر المدير الإعلامي لمجلس أصحاب العلامات التجارية في دول الخليج، بجهود الدائرة في الحد من المنتجات المقلدة.

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