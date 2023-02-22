28 رائداً ورائدة أعمال من الناشئين في معرض «أكشاك الفريج»

المصدر: (عجمان - البيان)

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انطلقت فعاليات معرض «أكشاك الفريج» بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عجمان بمشاركة 28 رائداً ورائدة أعمال من الناشئين. افتتح أعمال المعرض في حديقة غرفة عجمان، محمود أبو الشوارب عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي المدير العام، ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، وجميلة كاجور مدير مركز عجمان لدعم الأعمال بغرفة عجمان.

وأثنى سالم السويدي على جهود رواد ورائدات الأعمال المشاركين، مؤكداً أهمية المعرض ودوره في تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلبة المدارس.

وأفادت جميلة كاجور رئيسة فريق «أكشاك الفريج» أن المعرض يستمر حتى 25 فبراير الجاري من الخامسة إلى التاسعة مساءً، ويضم يومياً مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية.

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