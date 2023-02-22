66 مليون مسافر عبر مطار دبي في 2022

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، مع ارتفاع إجمالي أعداد مستخدميه خلال 2022 بنسبة 127% إلى 66 مليون مسافر، مقارنة مع 29.1 مليون مسافر في 2021.

ويفوق الأداء التوقعات، خاصة في ظل الأرقام غير المسبوقة التي حققها المطار خلال الربع الأخير من العام الماضي. وحسب تقرير صادر عن مطارات دبي، فقد شهدت أعداد المسافرين خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعاً قياسياً بنسبة 67% لتصل إلى 19.72 مليون مسافر مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. تميّز الربع الأخير من 2022 بكونه الأعلى أداءً والأكثر ازدحاماً منذ عام 2019. وكان ديسمبر أكثر الأشهر ازدحاماً باستقبال نحو 7.1 ملايين مسافر، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها حركة المسافرين هذا المعدل منذ عام 2020.

وجهات

واحتفظت الهند بمكانتها وجهة أولى لمطار دبي الدولي من حيث عدد المسافرين بإجمالي 9.8 ملايين مسافر، ثم جاءت السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 4.9 ملايين مسافر، والمملكة المتحدة ثالثة بنحو 4.6 ملايين. كما تضمنت أيضاً أبرز الوجهات باكستان بنحو 3.7 ملايين مسافر، والولايات المتحدة 3 ملايين مسافر، وروسيا وتركيا بإجمالي 1.9 و1.6 مليون مسافر على التوالي، وحققتا انتعاشاً بنسبة 100% مقارنة بعام 2019.

المدن

وبالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن خلال عام 2022، تصدرت لندن القائمة بإجمالي 3 ملايين مسافر، تلتها الرياض بمليوني مسافر، ثم مومباي بـ1.9 مليون مسافر، وجدة ونيوديلهي بـ1.7 مليون مسافر لكل منهما. ويتصل مطار دبي بأكثر من 229 وجهة من خلال 88 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة.

الرحلات الجوية

بلغ عدد الرحلات خلال الربع الأخير 2022 نحو 96.701 رحلة، ما أسهم في ارتفاع إجمالي عدد الرحلات خلال العام إلى 343.339 رحلة، بزيادة سنوية 47%. كما سجل متوسط عدد المسافرين في كل رحلة خلال هذه الفترة نحو 204 مسافرين، مرتفعاً بنسبة 33% على أساس سنوي.

الشحن

بلغت خدمات شحن البضائع في مطار دبي نحو 420.125 طناً في الربع الأخير 2022، بتراجع 31.7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2021، التي سجلت حوالي 614.834 طناً. ووصل إجمالي الشحن الجوي خلال 2022 إلى نحو 1.72 مليون طن، متراجعاً بنسبة 25.5% نتيجة لعودة معظم رحلات الشحن الجوي إلى مطار دبي ورلد سنترال واستعادة كامل الطاقة الاستيعابية لطائرات الشحن من أجل نقل المسافرين طوال العام.

الأمتعة

تمكن نظام مناولة الحقائب والأمتعة في المطار من التعامل مع 62.2 مليون حقيبة خلال عام 2022، مُسجلاً أعلى أداء للمطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم بنسبة 99.8%. أما بالنسبة إلى تسليم الأمتعة عند الوصول، فقد تم تسليم 92% من جميع الأمتعة في غضون 45 دقيقة. وتمثل مؤشرات الأمتعة التي تم تحقيقها خلال عام 2022 نسبة 86.2% من إجمالي عدد الأمتعة التي تم التعامل معها خلال عام 2019.

سجل متوسط المدة الزمنية المتوقعة للانتظار في مطار دبي أقل من 13 دقيقة لأكثر من 95.48% من المسافرين القادمين عبر صالات الوصول، في حين وصلت المدة الزمنية لانتظار المسافرين المغادرين لمدة أقل من 5 دقائق لنحو 96.24% من إجمالي عدد المسافرين. وجاء متوسط وقت الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة أقل من 3 دقائق لـ96.38% من عدد المسافرين.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «كانت التوقعات أن يشهد عام 2022 نمواً وانتعاشاً كبيراً في قطاع الطيران، لكن الأعداد التي حققها المطار فاقت تلك التوقعات، وتمكن المطار من استيعاب النمو المطرد في أعداد المسافرين على مدار العام، وذلك بفضل التخطيط الاستراتيجي والتعاون المستمر مع كل الشركاء الاستراتيجيين».

وأضاف: «تشير التوقعات الأولية لحركة المسافرين عبر مطار دبي إلى استقبال نحو 78 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، خاصة في ظل استضافة دبي العديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، بما يشمل معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ COP28، وهناك 3 ركائز على رأس الأولويات لعام 2023، تتمثل في المسافرين، والموظفين، والاستدامة، مشكلين محاور رئيسية لتعزيز مكانة المطار كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً حول العالم، والحفاظ على الصدارة ضمن قائمة رواد قطاع الطيران العالمي».

ومن جهته قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، خلال لقاء مع الصحافيين: «إن تخفيف قيود السفر وإعادة فتح الأجواء في مختلف دول العالم ووجود رغبة كبيرة في السفر كان لها دور كبير في نمو أعداد المسافرين عبر مطار دبي»، مشيراً إلى أن الأعداد تبشر بمرحلة جديدة من النمو خلال السنوات المقبلة، لا سيما مع مواصلة الناقلات الوطنية عملياتها التوسعية في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الجوكر أن أداء حركة المسافرين خلال العام الجاري هو امتداد للأداء المثالي الذي سجله المطار خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث تتوقع المؤسسة أن يعود عدد المسافرين لمستويات ما قبل الجائحة، حيث يسير المطار بالطريق الصحيح نحو استعادة مستويات ما قبل الجائحة، وستواصل حركة السفر نموها خلال العام الجاري في ظل عن الفعاليات الحيوية والمهمة.

وذكر أن نسبة المسافرين الذين يستخدمون مطار دبي الدولي كوجهة نهائية يشكلون نحو 52% من المسافرين، مقارنة مع 48% من مسافري الترانزيت.

وعن أثر فتح السوق الصيني أمام حركة السفر الدولي على حركة المسافرين عبر مطار دبي، قال الجوكر إن هناك 5 شركات طيران تربط دبي بالسوق الصيني، من ضمنها طيران الإمارات، مشيراً إلى أنه من المبكر التنبؤ بأداء السوق خلال الفترة الحالية، لكن من المعروف أن السوق الصيني كان يعد من أهم أسواق السفر العالمية وأسرعها نمواً خلال فترة ما قبل الجائحة.

التحول الرقمي

أكد الجوكر أن مطارات دبي تتبنى أحدث التقنيات في مراقبة حركة المسافرين تجنباً للازدحام، وتقليل أوقات الانتظار والتخطيط المسبق في التعامل مع زيادة أعداد المسافرين، ونعد من أوائل المطارات في التحول الرقمي، سواء في عمليات المسافرين والمطار، بدءاً من البوابات الإلكترونية، التي تحولت لاحقاً إلى بوابات ذكية، ما أسهم في تسريع حركة المسافرين، فضلاً عن أنظمة إنجاز إجراءات السفر الذاتية، وأنظمة الجوازات والمقاييس الحيوية البيومترية.

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