ثلثا الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون مستقبلاً اقتصاديـاً إيجابياً أو مستقراً

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة «آرثر دي ليتل» شركة الاستشارات الإدارية العالمية، دراستها الجديدة بعنوان «مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2023»، حيث يتوقع أكثر من ثلثي الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً اقتصادياً إيجابياً أو مستقراً خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.

واستعرضت الدراسة مجموعة من النتائج الأخرى، والتي تضمنت رؤى متنوعة لحوالي 250 رئيساً تنفيذياً من شركات متعددة في جميع أنحاء العالم، والتي تزيد مبيعاتها على 1 مليار دولار.

وقال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري في «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط: يوفر مشهد الأعمال في الشرق الأوسط مجموعة من الأمثلة المميزة عن الاتجاهات السائدة عبر القطاع لتحسين مستويات الكفاءة والابتكار في مجالات السفر والنقل. تُعد قضايا البيئة والتغير المناخي من المجالات الرئيسية. وعلى الرغم من تزايد اهتمام الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط (7%) بشؤون البيئة والتغير المناخي باعتبارها أولويات أساسية لتحقيق النمو، إلا أنهم لا يزالون متقاربين جداً في النسب من نظرائهم العالميين (10%).

ينظر 15% من الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا، و14% في آسيا، و13% في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، إلى التهديدات الإلكترونية أو المخاطر السيبرانية باعتبارها من العوامل الرئيسية الأكثر أهمية، على نحو يفوق نظراءهم بأوروبا وأمريكا الشمالية. ويعتقد الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط بأن الابتكار التكنولوجي يشكل العامل الأكثر أهمية لتحقيق النمو الاقتصادي بنسبة 29%، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 26% فقط.

وقال فرانشيسكو مارسيلا، الشريك الإداري، والرئيس العالمي لقطاع الاستراتيجية والتنظيم في آرثر دي ليتل: أظهر معظم الرؤساء التنفيذيين الذين تحدثنا معهم تفاؤلهم بالمستقبل.

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