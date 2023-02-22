دار التكافل تغير الأسماء التجارية لشركتيها التابعتين

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت دار التكافل تغيير الأسماء التجارية لشركة نور للتكافل العام (للسيارات وغير السيارات) إلى وطنية للتكافل العام، وشركة نور للتكافل العائلي (الحياة والطبي) إلى وطنية للتكافل العائلي. ويأتي هذا التغيير في أعقاب الحصول على موافقات مصرف الإمارات المركزي والمساهمين خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس. ويمثل هذا التغيير الذي أصبح ساري المفعول ابتداء من أمس جزءاً من المراجعة الاستراتيجية الشاملة للعلامة التجارية التي تم إجراؤها بعد الاندماج بين دار التكافل وشركة وطنية للتكافل (وطنية) الذي اكتمل أول يوليو 2022 والذي يهدف إلى إدراج جميع الشركات التابعة تحت اسم وطنية للتكافل، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

وستحظى جميع الشركات بشعار مشترك يعكس أفضل المزايا من كلتا الشركتين المندمجتين مع مزيج من نمط الكتابة الخاص بشركة وطنية ورمز اللانهائية من شعار شركة نور للتكافل. وأكدت الشركة أنه ليس لهذا التغيير أي تأثير على بواليص التأمين الحالية التي أصدرتها أي من الشركتين أو الاتفاقيات المبرمة. وقال د. علي الظاهري، رئيس مجلس إدارة دار التكافل: هذه خطوة إيجابية أخرى في توجهنا الاستراتيجي لتحسين وضع الشركة والاستفادة من فرص النمو في سوقنا المحدد.

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