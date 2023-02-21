جلف كرافت تعرض يختي ماجستي 120 و100 بمعرض ميامي الدولي للقوارب

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، الشركة الإماراتية لصناعة اليخوت الفاخرة، عن تحقيق علاماتها لليخوت «ماجستي» نجاحاً لافتاً في معرض ميامي الدولي للقوارب 2023، الذي أقيم في الفترة من 16 إلى 20 فبراير.

ويؤكد حضور اليختين «ماجستي 120» و«ماجستي 100» في هذا المعرض العالمي المرموق الامتداد العالمي لشركة «جلف كرافت»، إذ يحظى هذان الطرازان من اليخوت باهتمام كبير بفضل ما يتمتعان به من إقبال واسع في سوق تأجير اليخوت، إلى جانب تصميمهما الأنيق وتوفيرهما وسائل الراحة الفاخرة وأدائهما المميز.

ويبلغ طول اليخت «ماجستي 120» 123 قدماً وفيه مرافق تضمن لركابه الراحة والأناقة بلا حدود. ويتفرد القارب بتصاميم داخلية فسيحة، مع خمس غرف يمكن توسيعها إلى ست، ومجموعة من المزايا الرائعة. وهو مثالي لأولئك الذين يتطلعون للاستمتاع برحلات بحرية فاخرة، أما اليخت ماجستي 100، فقد أرسى لنفسه مكانة رفيعة في السوق الأمريكية، فهو بطول 108 أقدام ويقدم للعملاء قيمة استثنائية مقابل المال، ويمتاز بباقة من مزايا التصميم المبتكرة، ويتسع حتى 12 ضيفاً، مما يجعله خياراً مثالياً للتواقين للاستمتاع بتجربة إبحار مريحة وممتعة.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة «جلف كرافت»: «يشكل استعراض روعة تصميم وإمكانات يختين على غرار ماجستي 120 وماجستي 100 في حدث عالمي مثل معرض ميامي الدولي للقوارب مصدر فخر كبير لنا في جلف كرافت. ولا شك أن المشاركة في مثل هذه المحافل العالمية تتيح لنا فرصة لعرض علاماتنا التجارية الفاخرة أمام عملاء جدد». وميامي الدولي للقوارب هو أول معرض للقوارب في الولايات المتحدة لهذا العام، ويستقطب الآلاف من عشاق القوارب من جميع أنحاء العالم. ويؤكد حضور علامة «ماجستي»، إحدى العلامات التجارية لشركة «جلف كرافت»، في هذا الحدث على التزام الشركة بتوفير منتجاتها في السوق الأمريكية.

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