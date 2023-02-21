الشارقة تبحث تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والأمن الغذائي مع كوستاريكا

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقش الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، مع مانويل توفارا ريفيرا، وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين إمارة الشارقة ومدن كوستاريكا، في مجالات التجارة الخارجية والأمن الغذائي والاستفادة من التسهيلات المتبادلة في مجال نقل السلع والبضائع، وتبادل تجارب المدن الصناعية والمناطق الحرة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في «بيت الحكمة» بالشارقة، بحضور الشيخ ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وألفونسو موريللو فالاس، القنصل العام لكوستاريكا لدى دولة الإمارات.

وخلال اللقاء رافق الشيخ فاهم القاسمي، كلاً من الوزير الكوستاريكي والقنصل العام لكوستاريكا، وأطلعهما على أقسام ومرافق «بيت الحكمة»، الذي يجمع بين وظيفة المكتبة العصرية والصرح الثقافي ويقدم لرواده برامج وأنشطة تفاعلية تستهدف تعزيز ونشر المعرفة وتحفيز المواهب في مختلف مجالات الإبداع.

وقال الشيخ فاهم القاسمي: «تجمعنا بكوستاريكا لقاءات وزيارات متبادلة لتطوير التعاون في عدة مجالات، حيث نسعى لتوسيع آفاق العمل المشترك واستثمار موقع الإمارة وإمكانيات مناطقها الحرة والمناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين من كوستاريكا، وفي اللقاء الذي جمعنا بوزير التجارة الخارجية الكوستاريكي بحثنا تطوير التعاون لتحقيق معدلات عالية في مجال الأمن الغذائي من خلال التركيز على استثمار المرونة في تبادل حركة السلع وضمان استمرار سلاسل التوريد بالتنسيق مع التجار والموردين في كل من الشارقة ومدن كوستاريكا».

وأشاد مانويل ريفيرا، بالنهضة التي حققته الشارقة على كافة المستويات، وخاصة في المجالين الثقافي والاقتصادي، مشيراً إلى أن النقاش خلال اللقاء تطرق إلى بحث الفرص التي تعزز من التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة الخارجية، ودعم تواصل المستثمرين ورجال الأعمال لتعزيز الاستفادة من الفرص في الشارقة ومدن كوستاريكا».

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