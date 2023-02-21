«إم. بي. إي. جَلف» تدشن عملياتها من الشارقة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن «مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة) تدشين شركة «إم. بي. إي. جَلف» عملياتها من إمارة الشارقة.

وتقدم الشركة مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية المتكاملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية الخاصة بالتجارة الإلكترونية والطباعة والتسويق والاتصالات في سبع دول بمنطقة الشرق الأوسط تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر والأردن.

وتتيح «إم. بي. إي. جَلف» للشركات الاستثمارية العاملة في الشارقة الحصول على منظومة متكاملة من الخدمات عبر شبكة واسعة من مراكز الامتيازات التجارية المعتمدة عالمياً، ما يوفر للمستثمرين في الإمارة حلولاً شاملة ومبتكرة تلبي احتياجات شركاتهم وترسخ حضورها في مجال التجارة الإلكترونية.

وقال محمد المشرّخ، المدير التنفيذي لـ«مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة): «نسعى إلى استقطاب المزيد من الشركات العالمية التي تعزز مناخ الاستثمار في الشارقة، ويأتي افتتاح الفرع الأول لشركة (إم. بي. إي. جلف) في الدولة في إمارة الشارقة، حيث يعد الافتتاح شاهداً على حجم الإمكانات التجارية التي تتمتع بها الإمارة والمنطقة، ويسرّنا أن نوفر الخدمات التي تدعم ازدهار الأعمال في الشارقة، وسنقدم التسهيلات الممكنة كافة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص حصولها على الامتيازات التجارية والاستفادة من خدمات الشركات الرائدة إقليمياً».

وقال جوزيبي برجونزي، المدير العام لـ«إم. بي. إي. العالمية»: «انطلقت الشركة من سان دييغو، بولاية كاليفورنيا في عام 1980، مروراً بانتقال ملكية العلامة التجارية إلى إيطاليا عام 2009، وشهدت الشركة تطوراً كبيراً لتصبح واحدة من كبرى الشبكات العالمية في قطاع التجزئة وريادة الأعمال، عبر تقديمها مجموعة متنوعة من خدمات الشحن والخدمات اللوجستية والطباعة والتسويق، ويسعدنا أن نوسع نطاق أنشطتنا لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، لما تحويه أسواقها من إمكانات كبيرة وبيئة حاضنة لتطوير الأعمال».

وقال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة «إم. بي. إي. جَلف»: «نتوجه بالشكر لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) لدعمنا ومساعدتنا على افتتاح فرعنا وإطلاق أعمالنا في الشارقة، في إطار سعينا لتبادل الخبرات والمعارف وتقديم الدعم، بهدف إحداث التغيير الإيجابي بتوفير فرص الامتيازات التجارية لتشغيل مراكز (إم. بي. إي.) في المنطقة، إذ استطاعت الشركة أن ترسخ مكانتها على المستوى الدولي، وهذا ما دفعنا إلى بناء سلسلة من المراكز لتقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا من رجال الأعمال في المنطقة والعالم».

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