10 آلاف زائر للدورة الـ 19 لمعرض العقارات الدولي

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت أعمال النسخة الـ 19 من معرض «العقارات الدولي 2023»، الذي نظمته «شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض»، في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسط إقبال واسع من الزوار والمهتمين بقطاع العقارات في الدولة نحو الـ 10000 زائر.

وشهد اليوم الأخير من المعرض الإعلان عن الفائزين بجوائز YPN، التي أطلقتها شبكة المهنيين الشباب العالمية أمام الشركات العقارية الناشئة بروب تيك، في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لمساعدة الأفراد والشركات في البحث عن العقارات وشرائها وبيعها وإدارتها، وحازت على المرتبة الأولى شركة بلاك.

وقال داوود الشيزاوي رئيس معرض العقارات الدولي: «يشهد سوق دبي العقاري نمواً متسارعاً، وتصاعداً في مؤشرات ارتفاع مبيعات الشركات العقارية، حيث تحتفظ دبي بمكانتها المتميزة كوجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب بفضل سياساتها المرنة وتشريعاتها الشفافة التي تتطلع دائماً إلى ما يعود بالفائدة على المستثمرين الأجانب ومشتري العقارات، متوقعاً المزيد من النمو وتدفق قوي للاستثمارات الأجنبية التي بدورها سترفع قيمة المبيعات، على خلفية تزايد العائد على الاستثمار العقاري بنسبة كبيرة».

وأكد رؤساء وأصحاب شركات عقارية مشاركة في المعرض أن معظم الزوار كانوا من المهتمين بالشراء، حيث تم عقد صفقات بيع مباشرة في المعرض بعد التعرف إلى المشروعات المعروضة، مشيرين إلى أن السوق العقارية ستحقق معدلات نمو كبيرة، خصوصاً في دبي التي يشهد قطاعها العقاري حراكاً ونمواً متصاعداً منذ أعوام، وأعربوا عن سعادتهم بالمعرض مؤكدين مشاركتهم في الدورة القادمة.

وشهد المعرض مشاركة ما يزيد على 120 عارضاً عقارياً من أكثر من 40 دولة حول العالم، محققاً نجاحاً لافتاً يؤكد أهميته ومكانته الريادية في مجال صناعة العقارات.

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