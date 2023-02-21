«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» و«صندوق خليفة» يقودان مشاركة الشركات الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في فعاليات المعرض.

وتنسجم مشاركة المؤسسة مع جهود «دبي للاقتصاد والسياحة» الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة للمأكولات وفنون الطهي في المنطقة، وكذلك ترسيخ تواجد وحضور المشاريع الناشئة في المعارض والفعاليات المميزة كمعرض جلفود، لعرض منتجاتها وفتح قنوات جديدة لدخول أسواق إقليمية وعالمية، فضلاً عن التواصل مع مختلف الموردين بما يسهم في دفع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، والتي تمثّل ما نسبته 99% من إجمالي شركات القطاع الخاص العاملة في دبي.

أبرز الفرص

وأشار عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى حرص المؤسسة على أن تقدّم لأعضائنا أبرز الفرص التي تتيح لهم المشاركة والترويج لمنتجاتهم، والتواصل مع مجتمع الأعمال وكذلك المستهلكين على حدّ سواء، الأمر الذي يسهم في تنمية أعمالهم وتطويرها، والاستفادة من الخبرات وتوظيفها للتوسع والانطلاق نحو العالمية.

وقال: إنّ المعرض يعدّ من أبرز هذه المنصات التي نشارك بها بشكل دوري لما له من أهمية كبيرة في قطاع المأكولات والمشروبات، حيث يجمع آلاف الشركات من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، إلى جانب أهمّ الطهاة على مستوى العالم، وقادة الفكر في هذا القطاع، الأمر الذي يجعل منه ملتقى ثرياً قادراً على إحداث التغيير في ثقافة وتوجّه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإكسابها المزيد من فرص النمو والتوسّع.

ولفت إلى أن عام 2023 يعدّ عاماً استثنائياً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أجندة دبي الاقتصاديّة D33، بمستهدفات تصل إلى 32 تريليون درهم، والتي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، وهذا الأمر يعطينا دافعاً جديداً للمضي قدماً في تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المأكولات والمشروبات للمساهمة والمشاركة بفاعلية في هذه المرحلة الاستراتيجية الاستثنائية، مستفيدين من الفرص والبنية التحتية والحوافز التي توفّرها لهم إمارة دبي للوصول إلى أهدافهم في التطوّر وتحقيق التميّز والإبداع والابتكار في أعمالهم التجارية ومشاريعهم.

أسواق جديدة

وأعربت علياء عبد الله المزروعي الرئيس التنفيذي ‎في صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن سعادتها بالمشاركة في معرض جلفود للسنة السابعة على التوالي بتسعة مشاريع إماراتية ممولة يدعمها صندوق خليفة.

وقالت: «متشوقون للاطلاع على الفرص البارزة المحتملة التي ستتاح أمام المشاريع خلال هذه الدورة من المعرض، ونسعى من خلال جلفود إلى تعزيز انتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة وصولها إلى أسواق جديدة، وانتشارها عالمياً، وذلك من خلال عرض منتجاتها أمام الموردين المعروفين من جميع أنحاء العالم، حيث سيتيح جلفود هذا العام للمشاريع استكشاف فرص صفقات أعمال تجارية فريدة في واحد من أهم القطاعات عالمياً، وهو قطاع الأغذية والمشروبات، ونتطلع إلى دعم مسيرة نجاح هذه المشاريع من خلال المعرض».

وتواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بذلك حرصها على الحفاظ على بيئة الأعمال التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول دعم وتمويل مبتكرة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لضمان استمرارية الأعمال وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المأكولات والمشروبات.

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