«راكز» تدعم مستثمري قطاع الأغذية والمشروبات لتأسيس أعمالهم وتوسعة نطاقها في الإمارات

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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تشارك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في معرض جلفود هذا العام لاستعراض حلول الأعمال المقدمة للمستثمرين العالميين والعاملين في قطاع الأغذية والمشروبات الذين يرغبون في تأسيس أعمالهم في دولة الإمارات، وتوسعة نطاق عملياتهم فيها، وتأتي مشاركة راكز الدورية في معارض جلفود السنوية تأكيداً على التزامها بدعم الصناعة عن طريق إتاحة عروض وفرص متنوعة للمستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص ودولة الإمارات عموماً.

ووفقاً للتقارير الصادرة عن منظمة ستاتيستا المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، تمكن سوق الأغذية والمشروبات في الإمارات من تحقيق إيرادات تعادل 38 مليار دولار. ومن المتوقع كذلك أن يشهد السوق نمواً بمعدل 4.39% سنوياً وبشكل تدريجي حتى عام 2027.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «سيشهد الطلب على الغذاء نمواً كبيراً مع الزيادة المستمرة في التعداد العالمي، وبالتالي سيتسع نطاق الاستثمار في قطاعات الأغذية والمشروبات عبر الأسواق الاقتصادية. كما تلعب عدة عوامل مثل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وتنوع الكثافة السكانية وازدهار قطاع السياحة لديها دوراً في جذب المستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات، وهنا يبرز دور راكز المُتمثل في دعم المستثمرين في بيئة عمل تساعدهم على الحصول على حصة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية».

وأضاف: «تقدم راكز في معرض جلفود هذا العام باقة حصرية لتأسيس الأعمال وستمد الشركات التي ترغب في توسعة نطاقها عالمياً بكل ما تحتاج إليه من خدمات ومعلومات حول تأسيس الأعمال».

وأشار إلى أن «راكز» تُعد وجهة استثمارية مفضلة لأكثر من 730 شركة متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات تعمل في مختلف القطاعات المتنوعة التابعة لقطاع الأغذية والمشروبات بدءاً من التجارة والتصنيع والتعبئة والتغليف ووصولاً إلى خدمات التموين وتوريد المواد الغذائية محلياً ودولياً.

وقال ياسين رناني، العضو المنتدب لدى شركة الأمير فود إندستريز العاملة في إنتاج وتعبئة وتوريد البقوليات والتوابل: «اخترنا «راكز» بسبب بنيتها التحتية الحديثة وتكلفة التأسيس الملائمة، حيث تُعد بنية راكز التحتية المتكاملة مثالية لبدء عملياتنا التجارية بسهولة وبتكلفة مناسبة، تتميز مناطق راكز الصناعية بموقع استراتيجي وسهولة الوصول إلى العديد من الموانئ، ويلعب موقع إمارة رأس الخيمة المركزي دوراً مهماً في تسهيل حركة تجارة الجملة وتوزيع البضائع».

وقال سمير محمد، العضو المنتدب لدى شركة جليل للصناعات الغذائية الأساسية، والتي تُعد مركزاً لمعالجة الأغذية وتعبئتها: «مكنتنا سياسات العمل التابعة لراكز وإجراءات التسجيل المُبسطة وبيئة العمل الخاضعة للأنظمة الداعمة للأعمال على ممارسة أعمالنا بكل يسر. كما ساعدتنا البنية التحتية والموارد اللوجستية المتاحة على الوصول لأهدافنا على مدار السنوات الماضية».

وقالت مامتا كاتري، مدير إدارة شركة ساي فليفورز العاملة في إنتاج المكونات الغذائية: «حرصت راكز على دعم نمو شركتنا على مدار السنوات الـ10 الماضية بلا انقطاع. كما أسهم التواجد الكبير للشركات العاملة محلياً في قطاع الأغذية وسلسلة الإمدادات، بالإضافة إلى تكلفة الإيجار الفعالة من حيث التكلفة وخدمة المتعاملين المتميّزة في دعم نمو عملياتنا».

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