«الطاقة والبنية التحتية»: تعزيز الابتكار بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للقيادة

المصدر: دبي - وام

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أكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل حرص الوزارة على تعزيز منظومة الابتكار بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية والرؤى السديدة للقيادة الرشيدة التي نجحت في تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للإبداع والابتكار والتقاء الأفكار النوعية القادرة على مواكبة الإنجازات التي حققتها الدولة وبناء الطاقات البشرية وجذب المشروعات الريادية واستقطاب المواهب موضحاً أن الوزارة ماضية في تطبيق ثقافة الابتكار لتصبح أسلوب عمل يومياً.

جاء ذلك في افتتاحه فعاليات «شهر الإمارات تبتكر 2023» في مبنى وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمنطقة الجنوبية في إمارة الشارقة بحضور المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية والمهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشروعات البنية التحتية الاتحادية والشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل ومديري الإدارات والموظفين وعدد من شركاء الوزارة وطلبة المدارس.

وقال المنصوري: «نعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف تعزز الأفكار الابتكارية والاتجاهات المستقبلية في الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل.. والوزارة حريصة على هذا النهج لخلق فرص ذات جدوى لدعم قطاعات العمل ومواكبة الاحتياجات المستقبلية وتمكين الدولة من تعزيز جهوزية القطاعات المعنية».

تبادل

وأضاف: «كون الابتكار إحدى الأدوات الرئيسة للاستعداد للمستقبل حرصت الوزارة على التبادل المعرفي عبر نظام شامل داعم للابتكار وإن الوزارة أطلقت الدورة الأولى من جائزة البحث والابتكار 2022 - 2023 دعماً للجهود الوطنية وفي إطار سعيها المتواصل لدعم مسيرة استدامة العمل المبدع والفكر المبتكر وتحفيز المواهب المحلية والإقليمية والعالمية للمشاركة في تصميم نماذج العمل الحكومي المستقبلي بما ينسجم مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071».

وتشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات للابتكار 2023» بإطلاق مجموعة من المبادرات والفعاليات على مدار ثلاثة أيام وبثلاثة عناوين رئيسة تعنى بقطاعات عمل الوزارة وهي المباني والاستدامة والطرق والنقل إضافة إلى الطاقة والمياه.

وتضمنت فعاليات الابتكار مختبر إبداع الشباب تصميم منازل المستقبل وعرض عقول الابتكار إضافة إلى مجموعة من ورش العمل تتعلق بأدلة وأدوات الاستدامة والاستدامة الرقمية في البنية التحتية والإنشاءات وحلول الرصف المبتكرة إلى جانب ورشة عمل بعنوان الثورة الصناعية لوحدات البناء وكذلك الحلول الذكية في مشروعات حماية المنحدرات الصخرية وحوار الشباب الابتكاري.

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